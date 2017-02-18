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في (جولة يوم التأسيس) .. الهلال يداوي جراحه بخماسية الشباب

"نداي" شارك في الشوط الثاني وخرج بالحمراء

عالج فريق الهلال الأول لكرة القدم جراحه الآسيوية، بانتصار كبير على حساب الشباب بنتيجة 5/0، وذلك في "جولة يوم التأسيس" من منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

حسم الأزرق نتيجة المباراة في الشوط الأول، حينما سجل رباعية في مرمى الشباب، جاءت عن طريق (الصديق القديم للأبيض) إيغالو (هدفين) عند الدقائق 43, 18، ومن ثم أضاف كاريلو الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وأضاف موسى ماريغا، الهدف الرابع عند الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني خسر الشباب خدمات ألفريد نداي، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء، وقبل صافرة النهاية وتحديداً عند الدقيقة 82 أضاف "ماريغا" الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في المباراة.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعاً برصيد 34 نقطة، والشباب ثالثاً بـ 40 نقطة.

جولة يوم التأسيس الهلال الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في (جولة يوم التأسيس) .. الهلال يداوي جراحه بخماسية الشباب
سبق

عالج فريق الهلال الأول لكرة القدم جراحه الآسيوية، بانتصار كبير على حساب الشباب بنتيجة 5/0، وذلك في "جولة يوم التأسيس" من منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

حسم الأزرق نتيجة المباراة في الشوط الأول، حينما سجل رباعية في مرمى الشباب، جاءت عن طريق (الصديق القديم للأبيض) إيغالو (هدفين) عند الدقائق 43, 18، ومن ثم أضاف كاريلو الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وأضاف موسى ماريغا، الهدف الرابع عند الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني خسر الشباب خدمات ألفريد نداي، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء، وقبل صافرة النهاية وتحديداً عند الدقيقة 82 أضاف "ماريغا" الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في المباراة.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعاً برصيد 34 نقطة، والشباب ثالثاً بـ 40 نقطة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
10:47 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
12:23 AM

في (جولة يوم التأسيس) .. الهلال يداوي جراحه بخماسية الشباب

"نداي" شارك في الشوط الثاني وخرج بالحمراء

A A A
أحمد سرور - الرياض
14
1,849

عالج فريق الهلال الأول لكرة القدم جراحه الآسيوية، بانتصار كبير على حساب الشباب بنتيجة 5/0، وذلك في "جولة يوم التأسيس" من منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

حسم الأزرق نتيجة المباراة في الشوط الأول، حينما سجل رباعية في مرمى الشباب، جاءت عن طريق (الصديق القديم للأبيض) إيغالو (هدفين) عند الدقائق 43, 18، ومن ثم أضاف كاريلو الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وأضاف موسى ماريغا، الهدف الرابع عند الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني خسر الشباب خدمات ألفريد نداي، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء، وقبل صافرة النهاية وتحديداً عند الدقيقة 82 أضاف "ماريغا" الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في المباراة.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعاً برصيد 34 نقطة، والشباب ثالثاً بـ 40 نقطة.

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