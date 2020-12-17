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من السطح .. سقوط مواطن داخل "منور" عمارة ينهي حياته وشرطة جدة تحقّق

بلاغ انتقلت إثره الجهات الأمنية و"الهلال الأحمر" الذي أكّد وفاته بعد الكشف

تحقّق شرطة محافظة جدة، في حادثة وفاة مواطن بعد سقوطه داخل "منور" عمارة سكنية بحي المروة.

تفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود شخص متوفى داخل "منور" عمارة سكنية نتيجة سقوطه من السطح وبعد انتقال الهلال الأحمر والكشف عليه أكّد الوفاة.

وتولى مركز شرطة النزهة التحقيقات في الحادثة؛ للتأكد من حيثيات القضية، وهل الوفاة حالة عرضية أم جنائية؟

شرطة جدة الجهات الأمنية جدة سقوط مواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من السطح .. سقوط مواطن داخل "منور" عمارة ينهي حياته وشرطة جدة تحقّق
سبق

تحقّق شرطة محافظة جدة، في حادثة وفاة مواطن بعد سقوطه داخل "منور" عمارة سكنية بحي المروة.

تفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود شخص متوفى داخل "منور" عمارة سكنية نتيجة سقوطه من السطح وبعد انتقال الهلال الأحمر والكشف عليه أكّد الوفاة.

وتولى مركز شرطة النزهة التحقيقات في الحادثة؛ للتأكد من حيثيات القضية، وهل الوفاة حالة عرضية أم جنائية؟

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
10:08 AM

من السطح .. سقوط مواطن داخل "منور" عمارة ينهي حياته وشرطة جدة تحقّق

بلاغ انتقلت إثره الجهات الأمنية و"الهلال الأحمر" الذي أكّد وفاته بعد الكشف

A A A
هادي العصيمي - جدة
1
6,306

تحقّق شرطة محافظة جدة، في حادثة وفاة مواطن بعد سقوطه داخل "منور" عمارة سكنية بحي المروة.

تفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود شخص متوفى داخل "منور" عمارة سكنية نتيجة سقوطه من السطح وبعد انتقال الهلال الأحمر والكشف عليه أكّد الوفاة.

وتولى مركز شرطة النزهة التحقيقات في الحادثة؛ للتأكد من حيثيات القضية، وهل الوفاة حالة عرضية أم جنائية؟

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