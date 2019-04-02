"بارع" يتبنى مبادرة لتطوير مهارات نزلاء السجون

في "الحرف والصناعات اليدوية".. بكافة المناطق

أعلن البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، تستهدف تطوير مهارات النزلاء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" الدكتور شريف العبدالوهاب: الاتفاقية المشتركة التي جرى توقيعها واعتمادها مؤخراً مع المديرية العامة للسجون، تنص على أن يقوم "بارع" بإنشاء مراكز إبداع حرفية داخل الإصلاحيات، وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج.

وأضاف: "بارع" سوف يقوم بتوفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة من أجل تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتسهيل إجراءات التمويل للسجناء المتدربين بعد خروجهم وتشجيع استثمارهم في الحرف اليدوية، إضافة إلى دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء.

وأردف "العبدالوهاب": البرنامج سوف يتابع المتدربين الحرفيين بعد خروجهم بهدف دعمهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة وإيجاد فرص عمل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، وإدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفيين في كافة المناطق.

وينص برنامج العمل المشترك بين الجهتين، على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة، بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة للسجون في جدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات.

وتتضمن تلك الاتفاقية، المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامة برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات "حجوزات السفر والسياحة"، وأيضاً تقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون لتنمية مهارات التعامل مع الزوار.