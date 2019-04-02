النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بارع" يتبنى مبادرة لتطوير مهارات نزلاء السجون

في "الحرف والصناعات اليدوية".. بكافة المناطق

أعلن البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، تستهدف تطوير مهارات النزلاء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" الدكتور شريف العبدالوهاب: الاتفاقية المشتركة التي جرى توقيعها واعتمادها مؤخراً مع المديرية العامة للسجون، تنص على أن يقوم "بارع" بإنشاء مراكز إبداع حرفية داخل الإصلاحيات، وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج.

وأضاف: "بارع" سوف يقوم بتوفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة من أجل تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتسهيل إجراءات التمويل للسجناء المتدربين بعد خروجهم وتشجيع استثمارهم في الحرف اليدوية، إضافة إلى دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء.

وأردف "العبدالوهاب": البرنامج سوف يتابع المتدربين الحرفيين بعد خروجهم بهدف دعمهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة وإيجاد فرص عمل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، وإدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفيين في كافة المناطق.

وينص برنامج العمل المشترك بين الجهتين، على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة، بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة للسجون في جدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات.

وتتضمن تلك الاتفاقية، المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامة برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات "حجوزات السفر والسياحة"، وأيضاً تقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون لتنمية مهارات التعامل مع الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بارع" يتبنى مبادرة لتطوير مهارات نزلاء السجون
سبق

أعلن البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، تستهدف تطوير مهارات النزلاء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" الدكتور شريف العبدالوهاب: الاتفاقية المشتركة التي جرى توقيعها واعتمادها مؤخراً مع المديرية العامة للسجون، تنص على أن يقوم "بارع" بإنشاء مراكز إبداع حرفية داخل الإصلاحيات، وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج.

وأضاف: "بارع" سوف يقوم بتوفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة من أجل تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتسهيل إجراءات التمويل للسجناء المتدربين بعد خروجهم وتشجيع استثمارهم في الحرف اليدوية، إضافة إلى دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء.

وأردف "العبدالوهاب": البرنامج سوف يتابع المتدربين الحرفيين بعد خروجهم بهدف دعمهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة وإيجاد فرص عمل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، وإدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفيين في كافة المناطق.

وينص برنامج العمل المشترك بين الجهتين، على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة، بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة للسجون في جدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات.

وتتضمن تلك الاتفاقية، المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامة برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات "حجوزات السفر والسياحة"، وأيضاً تقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون لتنمية مهارات التعامل مع الزوار.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:57 PM

"بارع" يتبنى مبادرة لتطوير مهارات نزلاء السجون

في "الحرف والصناعات اليدوية".. بكافة المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
572

أعلن البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، تستهدف تطوير مهارات النزلاء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" الدكتور شريف العبدالوهاب: الاتفاقية المشتركة التي جرى توقيعها واعتمادها مؤخراً مع المديرية العامة للسجون، تنص على أن يقوم "بارع" بإنشاء مراكز إبداع حرفية داخل الإصلاحيات، وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج.

وأضاف: "بارع" سوف يقوم بتوفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة من أجل تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتسهيل إجراءات التمويل للسجناء المتدربين بعد خروجهم وتشجيع استثمارهم في الحرف اليدوية، إضافة إلى دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء.

وأردف "العبدالوهاب": البرنامج سوف يتابع المتدربين الحرفيين بعد خروجهم بهدف دعمهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة وإيجاد فرص عمل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، وإدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفيين في كافة المناطق.

وينص برنامج العمل المشترك بين الجهتين، على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة، بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة للسجون في جدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات.

وتتضمن تلك الاتفاقية، المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامة برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات "حجوزات السفر والسياحة"، وأيضاً تقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون لتنمية مهارات التعامل مع الزوار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة