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بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل

بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاري

أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".

وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.

يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل
سبق

أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".

وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.

يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:46 PM

بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل

بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاري

A A A
خالد علي - الرياض
2
3,032

أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".

وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.

يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.

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