أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا. وقال سموه: "يسرني أن أتقدم باسم #المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ولي العهد: تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في السعودية وقارة آسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29 أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا.



وقال سموه: "يسرني أن أتقدم باسم #المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 11:01 PM

ولي العهد: تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في السعودية وقارة آسيا





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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا.



وقال سموه: "يسرني أن أتقدم باسم #المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".