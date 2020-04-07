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مدير شرطة حائل يزور رجل الأمن المصاب بعد دهسه بنقطة أمنية

"الشمري" يوجِّه بتوفير العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته لحظة بلحظة

زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، رجل الأمن الذي تم دهسه صباح اليوم في إحدى النقاط الأمنية بأحد الأحياء بمدينة حائل.

واطمأن اللواء "العتيبي" على حالة رجل الأمن، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في حائل الدكتور حمود الشمري، واستمع من الفريق الطبي لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها رجل الأمن.

ووجَّه "الشمري" بتوفير العناية الطبية اللازمة لرجل الأمن، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.

وأشاد اللواء العتيبي والدكتور الشمري بدور رجل الأمن الذي عكس مدى حرصه على ضبط وحفظ الأمن بالمنطقة.

حائل شرطة حائل مدير شرطة حائل كتاب العتيبي دهس رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير شرطة حائل يزور رجل الأمن المصاب بعد دهسه بنقطة أمنية
سبق

زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، رجل الأمن الذي تم دهسه صباح اليوم في إحدى النقاط الأمنية بأحد الأحياء بمدينة حائل.

واطمأن اللواء "العتيبي" على حالة رجل الأمن، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في حائل الدكتور حمود الشمري، واستمع من الفريق الطبي لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها رجل الأمن.

ووجَّه "الشمري" بتوفير العناية الطبية اللازمة لرجل الأمن، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.

وأشاد اللواء العتيبي والدكتور الشمري بدور رجل الأمن الذي عكس مدى حرصه على ضبط وحفظ الأمن بالمنطقة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:07 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:28 AM

مدير شرطة حائل يزور رجل الأمن المصاب بعد دهسه بنقطة أمنية

"الشمري" يوجِّه بتوفير العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته لحظة بلحظة

A A A
خالد السليمي - حائل
1
21,019

زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، رجل الأمن الذي تم دهسه صباح اليوم في إحدى النقاط الأمنية بأحد الأحياء بمدينة حائل.

واطمأن اللواء "العتيبي" على حالة رجل الأمن، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في حائل الدكتور حمود الشمري، واستمع من الفريق الطبي لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها رجل الأمن.

ووجَّه "الشمري" بتوفير العناية الطبية اللازمة لرجل الأمن، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.

وأشاد اللواء العتيبي والدكتور الشمري بدور رجل الأمن الذي عكس مدى حرصه على ضبط وحفظ الأمن بالمنطقة.

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