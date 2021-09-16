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"المستشار العقاري" يسجّل خدمة 1.3 مليون مستفيد حتى سبتمبر الجاري

‎950 ألف توصية تمويلية تبسّط رحلة المستفيد للحصول على السكن

سجلت منصة وتطبيق المستشار العقاري بصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من 1.3 مليون مستفيد، وإصدار 950 ألف توصية تمويلية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والصندوق؛ للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم حتى سبتمبر الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن "المستشار العقاري" عبارة عن خدمة ومنصة يبدأ من خلالها المستفيد رحلة البحث عن السكن إلكترونيًّا، تُقدم 5 توصيات تمويلية من قِبَل فريق مختص يزيد على 580 مستشارًا، وشراكة 19 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ وذلك بعد دراسة وتحليل الحالة الائتمانية للمستفيد؛ مشيرًا إلى أن الخدمة أصدرت أكثر من 950 ألف توصية تمويلية وسكنية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى الآن.

ولفت "ابن ماضي" إلى أن 780 ألف مستفيد ممن حصلوا على توصيات، توجهوا إلى الجهات التمويلية المعتمدة؛ منهم 416 ألف مستفيد تمكنوا من الحصول على القرض العقاري المدعوم والاستفادة من خياراته المتنوعة من حيث شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الاستفادة من خيار البناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبنسبة رضا بلغت 90%.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن منصة وخدمة المستشار العقاري شهدت نموًّا متزايدًا في أعداد المستفيدين من الخدمة منذ انطلاقتها في سبتمبر 2018، كأول تطبيق حكومي عربي على الأجهزة الذكية، يقدم توصيات في عملية إلكترونية عالية الدقة وبشكل فوري في حالة اكتمال جميع بيانات المستفيد؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة تجاوز 1.3 مليون مستفيد منذ انطلاقة الخدمة حتى الآن، كما سجلت أكثر من 7.3 ملايين زيارة ونحو 460 ألف عملية تحميل على الأجهزة الذكية؛ فيما بلغت استعلامات الجهات التمويلية أكثر من 530 ألف عملية.

وقال "ابن ماضي": إن "الصندوق العقاري" ومن خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية بجانب "المستشار العقاري" إضافة إلى الممكنات والخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%؛ يسعى إلى تبسيط وتسهيل رحلة المستفيد لتملك المسكن؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بنهاية 2030م.

وأضاف أن التوصيات التمويلية والسكنية المقدمة للمستفيدين، ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الجاري مقارنة بما تم تحقيقه في العام 2020 نتيجة ثقة المستفيد بما يقدمه الصندوق من برامج ومبادرات، إضافة إلى الشراكة الفعالة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص والحلول الإلكترونية التي تسهل وتبسط تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يوفر تطبيق "المستشار العقاري" للأجهزة الذكية كمنصة إلكترونية تختصر الجهد والوقت، ويحصل المستفيد من خلالها على 5 توصيات تمويلية وسكنية، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري www.redf.gov.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، كما أتاح مركز الاتصال 199088 وحساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر @REDFKSACC لخدمة المستفيدين والإجابة على الاستفسارات حول برنامج القرض العقاري المدعوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المستشار العقاري" يسجّل خدمة 1.3 مليون مستفيد حتى سبتمبر الجاري
سبق

سجلت منصة وتطبيق المستشار العقاري بصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من 1.3 مليون مستفيد، وإصدار 950 ألف توصية تمويلية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والصندوق؛ للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم حتى سبتمبر الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن "المستشار العقاري" عبارة عن خدمة ومنصة يبدأ من خلالها المستفيد رحلة البحث عن السكن إلكترونيًّا، تُقدم 5 توصيات تمويلية من قِبَل فريق مختص يزيد على 580 مستشارًا، وشراكة 19 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ وذلك بعد دراسة وتحليل الحالة الائتمانية للمستفيد؛ مشيرًا إلى أن الخدمة أصدرت أكثر من 950 ألف توصية تمويلية وسكنية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى الآن.

ولفت "ابن ماضي" إلى أن 780 ألف مستفيد ممن حصلوا على توصيات، توجهوا إلى الجهات التمويلية المعتمدة؛ منهم 416 ألف مستفيد تمكنوا من الحصول على القرض العقاري المدعوم والاستفادة من خياراته المتنوعة من حيث شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الاستفادة من خيار البناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبنسبة رضا بلغت 90%.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن منصة وخدمة المستشار العقاري شهدت نموًّا متزايدًا في أعداد المستفيدين من الخدمة منذ انطلاقتها في سبتمبر 2018، كأول تطبيق حكومي عربي على الأجهزة الذكية، يقدم توصيات في عملية إلكترونية عالية الدقة وبشكل فوري في حالة اكتمال جميع بيانات المستفيد؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة تجاوز 1.3 مليون مستفيد منذ انطلاقة الخدمة حتى الآن، كما سجلت أكثر من 7.3 ملايين زيارة ونحو 460 ألف عملية تحميل على الأجهزة الذكية؛ فيما بلغت استعلامات الجهات التمويلية أكثر من 530 ألف عملية.

وقال "ابن ماضي": إن "الصندوق العقاري" ومن خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية بجانب "المستشار العقاري" إضافة إلى الممكنات والخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%؛ يسعى إلى تبسيط وتسهيل رحلة المستفيد لتملك المسكن؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بنهاية 2030م.

وأضاف أن التوصيات التمويلية والسكنية المقدمة للمستفيدين، ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الجاري مقارنة بما تم تحقيقه في العام 2020 نتيجة ثقة المستفيد بما يقدمه الصندوق من برامج ومبادرات، إضافة إلى الشراكة الفعالة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص والحلول الإلكترونية التي تسهل وتبسط تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يوفر تطبيق "المستشار العقاري" للأجهزة الذكية كمنصة إلكترونية تختصر الجهد والوقت، ويحصل المستفيد من خلالها على 5 توصيات تمويلية وسكنية، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري www.redf.gov.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، كما أتاح مركز الاتصال 199088 وحساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر @REDFKSACC لخدمة المستفيدين والإجابة على الاستفسارات حول برنامج القرض العقاري المدعوم.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:47 AM

"المستشار العقاري" يسجّل خدمة 1.3 مليون مستفيد حتى سبتمبر الجاري

‎950 ألف توصية تمويلية تبسّط رحلة المستفيد للحصول على السكن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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سجلت منصة وتطبيق المستشار العقاري بصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من 1.3 مليون مستفيد، وإصدار 950 ألف توصية تمويلية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والصندوق؛ للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم حتى سبتمبر الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن "المستشار العقاري" عبارة عن خدمة ومنصة يبدأ من خلالها المستفيد رحلة البحث عن السكن إلكترونيًّا، تُقدم 5 توصيات تمويلية من قِبَل فريق مختص يزيد على 580 مستشارًا، وشراكة 19 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ وذلك بعد دراسة وتحليل الحالة الائتمانية للمستفيد؛ مشيرًا إلى أن الخدمة أصدرت أكثر من 950 ألف توصية تمويلية وسكنية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى الآن.

ولفت "ابن ماضي" إلى أن 780 ألف مستفيد ممن حصلوا على توصيات، توجهوا إلى الجهات التمويلية المعتمدة؛ منهم 416 ألف مستفيد تمكنوا من الحصول على القرض العقاري المدعوم والاستفادة من خياراته المتنوعة من حيث شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الاستفادة من خيار البناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبنسبة رضا بلغت 90%.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن منصة وخدمة المستشار العقاري شهدت نموًّا متزايدًا في أعداد المستفيدين من الخدمة منذ انطلاقتها في سبتمبر 2018، كأول تطبيق حكومي عربي على الأجهزة الذكية، يقدم توصيات في عملية إلكترونية عالية الدقة وبشكل فوري في حالة اكتمال جميع بيانات المستفيد؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة تجاوز 1.3 مليون مستفيد منذ انطلاقة الخدمة حتى الآن، كما سجلت أكثر من 7.3 ملايين زيارة ونحو 460 ألف عملية تحميل على الأجهزة الذكية؛ فيما بلغت استعلامات الجهات التمويلية أكثر من 530 ألف عملية.

وقال "ابن ماضي": إن "الصندوق العقاري" ومن خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية بجانب "المستشار العقاري" إضافة إلى الممكنات والخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%؛ يسعى إلى تبسيط وتسهيل رحلة المستفيد لتملك المسكن؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بنهاية 2030م.

وأضاف أن التوصيات التمويلية والسكنية المقدمة للمستفيدين، ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الجاري مقارنة بما تم تحقيقه في العام 2020 نتيجة ثقة المستفيد بما يقدمه الصندوق من برامج ومبادرات، إضافة إلى الشراكة الفعالة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص والحلول الإلكترونية التي تسهل وتبسط تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يوفر تطبيق "المستشار العقاري" للأجهزة الذكية كمنصة إلكترونية تختصر الجهد والوقت، ويحصل المستفيد من خلالها على 5 توصيات تمويلية وسكنية، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري www.redf.gov.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، كما أتاح مركز الاتصال 199088 وحساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر @REDFKSACC لخدمة المستفيدين والإجابة على الاستفسارات حول برنامج القرض العقاري المدعوم.

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