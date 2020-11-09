النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات

الإدارة أهابت بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة حفاظًا على سلامتهم

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي لقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، مؤكدة أن التقيد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة.

وتمثلت هذه الخطوات التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر كما يجب على سائق المركبة إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، إضافة لعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

كما أهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لتعريض أنفسهم للمخالفات والعقوبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات
سبق

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي لقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، مؤكدة أن التقيد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة.

وتمثلت هذه الخطوات التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر كما يجب على سائق المركبة إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، إضافة لعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

كما أهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لتعريض أنفسهم للمخالفات والعقوبات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:28 PM

"المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات

الإدارة أهابت بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة حفاظًا على سلامتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
13
6,939

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي لقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، مؤكدة أن التقيد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة.

وتمثلت هذه الخطوات التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر كما يجب على سائق المركبة إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، إضافة لعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

كما أهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لتعريض أنفسهم للمخالفات والعقوبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,963
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,157

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة