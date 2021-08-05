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كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكتروني

من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية

حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.

وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث سبق وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.

كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكتروني
سبق

حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.

وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث سبق وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.

كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:10 AM

كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكتروني

من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.

وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث سبق وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.

كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.

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