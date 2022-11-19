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4 مناطق على موعد مع 12 ساعة ماطرة .. تنبيه متقدّم و#غيث حاضرة

في حالة تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى المساء وتصحبها رياحٌ نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهات عدة متقدّمة تزامناً مع الحالة الماطرة #غيث؛ التي تؤثر في معظم أجواء المملكة حالياً.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير والمنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرَد؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

وتشمل في مكة المكرّمة: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان.

كما تشمل في الباحة: الحجرة وعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي منطقة عسير: أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص والبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وتشمل في الشرقية: الأحساء والجبيل وبقيق والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

#غيث حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق على موعد مع 12 ساعة ماطرة .. تنبيه متقدّم و#غيث حاضرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهات عدة متقدّمة تزامناً مع الحالة الماطرة #غيث؛ التي تؤثر في معظم أجواء المملكة حالياً.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير والمنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرَد؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

وتشمل في مكة المكرّمة: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان.

كما تشمل في الباحة: الحجرة وعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي منطقة عسير: أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص والبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وتشمل في الشرقية: الأحساء والجبيل وبقيق والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:54 AM

4 مناطق على موعد مع 12 ساعة ماطرة .. تنبيه متقدّم و#غيث حاضرة

في حالة تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى المساء وتصحبها رياحٌ نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,343

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهات عدة متقدّمة تزامناً مع الحالة الماطرة #غيث؛ التي تؤثر في معظم أجواء المملكة حالياً.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير والمنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرَد؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

وتشمل في مكة المكرّمة: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان.

كما تشمل في الباحة: الحجرة وعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي منطقة عسير: أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص والبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وتشمل في الشرقية: الأحساء والجبيل وبقيق والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

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