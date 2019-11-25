بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وجمعًا من المواطنين

أنصت الجميع لتلاوة من القرآن الكريم ثم تَشرفوا بالسلام عليه

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تَشَرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال: الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن سعد بن تركي، الأمير سعود بن فهد بن فيصل، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن منصور بن سعد، الأمير فيصل بن منصور بن سعد، الأمير فهد بن منصور بن سعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعود، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بدر بن جلوي، الأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد، الأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان.