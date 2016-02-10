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"بلدية القنفذة" تنذر 6 محطات وقود مخالفة خلال جولاتها التفتيشية

"الغامدي": الفرق تنفذ جولات دورية لمتابعة تطبيق كامل الاشتراطات

نفذت بلدية محافظة القنفذة، جولات تفتيشية، على محطات الوقود الواقعة على الطريق الدولي وعددًا من المحطات بالمحافظة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي أن البلدية شكلت فرقًا رقابية بتوجيهات أمين محافظة جدة صالح التركي، المبنية على توجيهات الوزارة بالقيام بجولات دورية لمتابعة أوضاع المحطات، إضافةً إلى الجولات الميدانية المفاجئة, مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولة إنذار ٦ محطات وقود مخالفة وجارٍ المتابعة لتطبيق كامل الاشتراطات.

القنفذة محطات الوقود الطريق الدولي بلدية القنفذة رئيس بلدية القنفذة سعيد الغامدي

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"بلدية القنفذة" تنذر 6 محطات وقود مخالفة خلال جولاتها التفتيشية
سبق

نفذت بلدية محافظة القنفذة، جولات تفتيشية، على محطات الوقود الواقعة على الطريق الدولي وعددًا من المحطات بالمحافظة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي أن البلدية شكلت فرقًا رقابية بتوجيهات أمين محافظة جدة صالح التركي، المبنية على توجيهات الوزارة بالقيام بجولات دورية لمتابعة أوضاع المحطات، إضافةً إلى الجولات الميدانية المفاجئة, مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولة إنذار ٦ محطات وقود مخالفة وجارٍ المتابعة لتطبيق كامل الاشتراطات.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:51 PM

"بلدية القنفذة" تنذر 6 محطات وقود مخالفة خلال جولاتها التفتيشية

"الغامدي": الفرق تنفذ جولات دورية لمتابعة تطبيق كامل الاشتراطات

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علي السحاري - القنفذة
0
653

نفذت بلدية محافظة القنفذة، جولات تفتيشية، على محطات الوقود الواقعة على الطريق الدولي وعددًا من المحطات بالمحافظة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي أن البلدية شكلت فرقًا رقابية بتوجيهات أمين محافظة جدة صالح التركي، المبنية على توجيهات الوزارة بالقيام بجولات دورية لمتابعة أوضاع المحطات، إضافةً إلى الجولات الميدانية المفاجئة, مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولة إنذار ٦ محطات وقود مخالفة وجارٍ المتابعة لتطبيق كامل الاشتراطات.

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