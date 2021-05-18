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8 آلاف عبوة ماء زمزم في المصليات النسائية خلال عيد الفطر

عبر منظومة عمل متكاملة وفقاً لعدد من الإجراءات الاحترازية

وزّعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، أكثر من ثمانية آلاف عبوة مياه زمزم المبارك في أنحاء البيت العتيق كافة، وساحاته، ومرافقه.

وقالت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية واضحة عسيري: موظفو الإدارة وزعوا مياه زمزم المبارك خلال أيام العيد المبارك في المسجد الحرام وعلى قاصديه وفي الإدارات العاملة فيه، والمرافق والساحات المحيطة وحول الكعبة المشرّفة.

وأضافت: الرئاسة تسعى من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية، في إطار خدمة قاصدي البيت العتيق من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود، لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين.

وأردفت "عسيري": الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهام المنوطة بالرئاسة.

وتابعت: تطلعات القيادة تسعى من خلال توفير الخدمات التي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء عباداتهم ومناسكهم، وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير الإمكانات البشرية والفنية والخدمية والتقنية كافة، بما يؤكّد رعاية الدولة المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما والتسهيل على المسلمين أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 آلاف عبوة ماء زمزم في المصليات النسائية خلال عيد الفطر
سبق

وزّعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، أكثر من ثمانية آلاف عبوة مياه زمزم المبارك في أنحاء البيت العتيق كافة، وساحاته، ومرافقه.

وقالت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية واضحة عسيري: موظفو الإدارة وزعوا مياه زمزم المبارك خلال أيام العيد المبارك في المسجد الحرام وعلى قاصديه وفي الإدارات العاملة فيه، والمرافق والساحات المحيطة وحول الكعبة المشرّفة.

وأضافت: الرئاسة تسعى من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية، في إطار خدمة قاصدي البيت العتيق من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود، لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين.

وأردفت "عسيري": الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهام المنوطة بالرئاسة.

وتابعت: تطلعات القيادة تسعى من خلال توفير الخدمات التي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء عباداتهم ومناسكهم، وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير الإمكانات البشرية والفنية والخدمية والتقنية كافة، بما يؤكّد رعاية الدولة المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما والتسهيل على المسلمين أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
12:37 PM

8 آلاف عبوة ماء زمزم في المصليات النسائية خلال عيد الفطر

عبر منظومة عمل متكاملة وفقاً لعدد من الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزّعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، أكثر من ثمانية آلاف عبوة مياه زمزم المبارك في أنحاء البيت العتيق كافة، وساحاته، ومرافقه.

وقالت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية واضحة عسيري: موظفو الإدارة وزعوا مياه زمزم المبارك خلال أيام العيد المبارك في المسجد الحرام وعلى قاصديه وفي الإدارات العاملة فيه، والمرافق والساحات المحيطة وحول الكعبة المشرّفة.

وأضافت: الرئاسة تسعى من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية، في إطار خدمة قاصدي البيت العتيق من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود، لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين.

وأردفت "عسيري": الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهام المنوطة بالرئاسة.

وتابعت: تطلعات القيادة تسعى من خلال توفير الخدمات التي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء عباداتهم ومناسكهم، وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير الإمكانات البشرية والفنية والخدمية والتقنية كافة، بما يؤكّد رعاية الدولة المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما والتسهيل على المسلمين أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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