مدير الكليات والمعاهد بينبع يوجّه بعدم احتساب الغياب للقادمين من المدينة غدًا

يتابع الحالة الجوية الماطرة بناء على التنبيهات من هيئة الأرصاد

وجّه مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بمدينة ينبع الصناعية الدكتور سالم بن يوسف العيتاني بعدم احتساب الغياب للطلاب والطالبات القادمين إلى مدينة ينبع الصناعية من المدينة المنورة فقط ليوم غدٍ الأحد.

وقال "العيتاني" في حسابه الرسمي بتويتر: أعزائي الطلاب والطالبات القادمين من المدينة المنورة فقط نظرًا لظروف الأحوال الجوية غير المناسبة للقيادة وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا فقد تقرر عدم احتساب الغياب للطلاب والطالبات من المدينة المنورة فقط ليوم غدٍ الأحد.

لا يزال تعليم ينبع يتابع الحالة الجوية بناء على التنبيهات المتقدمة من هيئة الأرصاد وإدارة الدفاع المدني حول الحالة المطرية وتطورها والوضع مستقر حتى الآن، موضحًا أنه في حالة أي إجراء لتعليق الدراسة سيتم الإعلان عنه في حينه.