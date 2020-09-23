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"النقد" تُطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

تزامناً مع اليوم الوطني ولنشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من الإصدار السادس

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،، تطبيق "العملة السعودية" عبر أجهزة الهواتف الذكية، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني التسعين، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس؛ الذي تمّ سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها.

ويساعد التطبيق، المتاح على أنظمة التشغيل الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية "أندرويد" و"آي أو إس"، المستخدم، على استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكأن الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية، وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق وواضح.

كما يقدّم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قُدمت له ورقة نقدية مزيّفة، إضافة إلى عقوبة مَن تُضبط بحوزته أوراق نقدية مزيّفة، وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية، وتعويض النقد التالف.

ويتضمن تطبيق "العملة السعودية" أيضاً عدداً من المزايا والخصائص، منها: التعرُّف على شكل وجه وظهر الورقة النقدية، والخصائص الفنية لجميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية السعودية بطريقة تفاعلية تستشعر فيها العلامات الأمنية وأماكن وجودها، وذلك عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حَرك – انْظُر – الْمس)، وبإمالة الهاتف وتحريكه، أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة، كما يمكّن المستخدم من التعرُّف على الخصائص الفنية للعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة، ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، والشريط الفضي اللامع، وطبقة الأحبار الخاصة، والعلامة المائية، والطباعة البارزة، وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تُطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
سبق

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،، تطبيق "العملة السعودية" عبر أجهزة الهواتف الذكية، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني التسعين، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس؛ الذي تمّ سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها.

ويساعد التطبيق، المتاح على أنظمة التشغيل الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية "أندرويد" و"آي أو إس"، المستخدم، على استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكأن الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية، وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق وواضح.

كما يقدّم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قُدمت له ورقة نقدية مزيّفة، إضافة إلى عقوبة مَن تُضبط بحوزته أوراق نقدية مزيّفة، وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية، وتعويض النقد التالف.

ويتضمن تطبيق "العملة السعودية" أيضاً عدداً من المزايا والخصائص، منها: التعرُّف على شكل وجه وظهر الورقة النقدية، والخصائص الفنية لجميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية السعودية بطريقة تفاعلية تستشعر فيها العلامات الأمنية وأماكن وجودها، وذلك عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حَرك – انْظُر – الْمس)، وبإمالة الهاتف وتحريكه، أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة، كما يمكّن المستخدم من التعرُّف على الخصائص الفنية للعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة، ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، والشريط الفضي اللامع، وطبقة الأحبار الخاصة، والعلامة المائية، والطباعة البارزة، وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:21 PM

"النقد" تُطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

تزامناً مع اليوم الوطني ولنشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من الإصدار السادس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،، تطبيق "العملة السعودية" عبر أجهزة الهواتف الذكية، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني التسعين، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس؛ الذي تمّ سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها.

ويساعد التطبيق، المتاح على أنظمة التشغيل الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية "أندرويد" و"آي أو إس"، المستخدم، على استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكأن الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية، وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق وواضح.

كما يقدّم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قُدمت له ورقة نقدية مزيّفة، إضافة إلى عقوبة مَن تُضبط بحوزته أوراق نقدية مزيّفة، وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية، وتعويض النقد التالف.

ويتضمن تطبيق "العملة السعودية" أيضاً عدداً من المزايا والخصائص، منها: التعرُّف على شكل وجه وظهر الورقة النقدية، والخصائص الفنية لجميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية السعودية بطريقة تفاعلية تستشعر فيها العلامات الأمنية وأماكن وجودها، وذلك عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حَرك – انْظُر – الْمس)، وبإمالة الهاتف وتحريكه، أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة، كما يمكّن المستخدم من التعرُّف على الخصائص الفنية للعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة، ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، والشريط الفضي اللامع، وطبقة الأحبار الخاصة، والعلامة المائية، والطباعة البارزة، وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة.

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