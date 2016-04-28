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رئيس الاتحاد العربي يلتقي برؤساء اتحادات FIFA وAFC وCAF

على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء أمس، في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA؛ برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جميع المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها العاشرة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام منافساتها في دولة قطر من الأول حتى الـ18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

كما التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبرئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور باتريس موتسيبي.

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد العربي يلتقي برؤساء اتحادات FIFA وAFC وCAF
سبق

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء أمس، في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA؛ برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جميع المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها العاشرة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام منافساتها في دولة قطر من الأول حتى الـ18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

كما التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبرئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور باتريس موتسيبي.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
07:10 PM

رئيس الاتحاد العربي يلتقي برؤساء اتحادات FIFA وAFC وCAF

على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء أمس، في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA؛ برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جميع المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها العاشرة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام منافساتها في دولة قطر من الأول حتى الـ18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

كما التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبرئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور باتريس موتسيبي.

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