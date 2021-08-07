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بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصابات

شهود عيان لـ"سبق": توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر

تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "سبق" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.

وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.

وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.

فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصابات
سبق

تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "سبق" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.

وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.

وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.

فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:10 AM

بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصابات

شهود عيان لـ"سبق": توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر

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قاسم الخبراني - جازان
2
8,293

تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "سبق" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.

وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.

وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.

فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.

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