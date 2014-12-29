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وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

من المرتبة السادسة حتى الثامنة.. والتقديم يبدأ الأحد المقبل عبر "جدارة"

طرحت وزارة الحرس الوطني 86 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدد من المواقع للراغبين من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وللجامعيين وحملة درجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وتفصيلاً، أوضحت "الوزارة" أن الوظائف الشاغرة في المرتبة الخامسة 14 وظيفة للرجال وثلاث وظائف للنساء، والمرتبة السادسة 40 وظيفة للرجال و16 للنساء، وفي المرتبة السابعة 8 وظائف للرجال ووظيفتان للنساء، والمرتبة الثامنة ثلاث وظائف للرجال فقط.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة (القدرات المعرفية) المحددة للجامعيين للمتقدمين على المراتب (السادسة والسابعة والثامنة)، مع ضرورة توافُر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج السعودية.

وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وفي حال اجتيازها يتم الترشيح النهائي، وأن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها التربوية.

يُذكر أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد 19/ 5/ 1442هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة "جدارة" على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة المحددة.

وزارة الحرس الوطني

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وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"
سبق

طرحت وزارة الحرس الوطني 86 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدد من المواقع للراغبين من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وللجامعيين وحملة درجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وتفصيلاً، أوضحت "الوزارة" أن الوظائف الشاغرة في المرتبة الخامسة 14 وظيفة للرجال وثلاث وظائف للنساء، والمرتبة السادسة 40 وظيفة للرجال و16 للنساء، وفي المرتبة السابعة 8 وظائف للرجال ووظيفتان للنساء، والمرتبة الثامنة ثلاث وظائف للرجال فقط.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة (القدرات المعرفية) المحددة للجامعيين للمتقدمين على المراتب (السادسة والسابعة والثامنة)، مع ضرورة توافُر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج السعودية.

وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وفي حال اجتيازها يتم الترشيح النهائي، وأن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها التربوية.

يُذكر أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد 19/ 5/ 1442هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة "جدارة" على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة المحددة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:41 AM

وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

من المرتبة السادسة حتى الثامنة.. والتقديم يبدأ الأحد المقبل عبر "جدارة"

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فهد الغبيوي - الرياض
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طرحت وزارة الحرس الوطني 86 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدد من المواقع للراغبين من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وللجامعيين وحملة درجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وتفصيلاً، أوضحت "الوزارة" أن الوظائف الشاغرة في المرتبة الخامسة 14 وظيفة للرجال وثلاث وظائف للنساء، والمرتبة السادسة 40 وظيفة للرجال و16 للنساء، وفي المرتبة السابعة 8 وظائف للرجال ووظيفتان للنساء، والمرتبة الثامنة ثلاث وظائف للرجال فقط.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة (القدرات المعرفية) المحددة للجامعيين للمتقدمين على المراتب (السادسة والسابعة والثامنة)، مع ضرورة توافُر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج السعودية.

وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وفي حال اجتيازها يتم الترشيح النهائي، وأن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها التربوية.

يُذكر أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد 19/ 5/ 1442هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة "جدارة" على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة المحددة.

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