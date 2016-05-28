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"الصحة" عن نبتة سانت جون: قد يُصرف لعلاج حالة من حالات الاكتئاب

أكدت أنه يعتبر آمنًا إذا تم استخدامه تحت إشراف طبي

كشفت وزارة الصحة أن مستحضر نبتة "سانت جون" قد يُصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب.

وقالت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" رداً على سؤال الأضرار الناجمة عن نبتة سانت جون:‏‎ هو مستحضر عشبي قد يصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب بجرعة وكورس محدد من الطبيب المعالج ويعتبر آمنًا إذا تم استخدامه تحت إشراف طبي، وينبغي إخبار الطبيب المعالج عن استخدام أي دواء آخر فمن الممكن أن يحدث تداخلات دوائية عند تناول هذا المستحضر.

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"الصحة" عن نبتة سانت جون: قد يُصرف لعلاج حالة من حالات الاكتئاب
سبق

كشفت وزارة الصحة أن مستحضر نبتة "سانت جون" قد يُصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب.

وقالت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" رداً على سؤال الأضرار الناجمة عن نبتة سانت جون:‏‎ هو مستحضر عشبي قد يصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب بجرعة وكورس محدد من الطبيب المعالج ويعتبر آمنًا إذا تم استخدامه تحت إشراف طبي، وينبغي إخبار الطبيب المعالج عن استخدام أي دواء آخر فمن الممكن أن يحدث تداخلات دوائية عند تناول هذا المستحضر.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
07:42 PM

"الصحة" عن نبتة سانت جون: قد يُصرف لعلاج حالة من حالات الاكتئاب

أكدت أنه يعتبر آمنًا إذا تم استخدامه تحت إشراف طبي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,708

كشفت وزارة الصحة أن مستحضر نبتة "سانت جون" قد يُصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب.

وقالت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" رداً على سؤال الأضرار الناجمة عن نبتة سانت جون:‏‎ هو مستحضر عشبي قد يصرف لعلاج بعض حالات الاكتئاب بجرعة وكورس محدد من الطبيب المعالج ويعتبر آمنًا إذا تم استخدامه تحت إشراف طبي، وينبغي إخبار الطبيب المعالج عن استخدام أي دواء آخر فمن الممكن أن يحدث تداخلات دوائية عند تناول هذا المستحضر.

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