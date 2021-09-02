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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة

استعرض العلاقات الاستراتيجية البلدين وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:32 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
06:10 AM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة

استعرض العلاقات الاستراتيجية البلدين وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
948

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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