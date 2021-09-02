تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-02 تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 10:32 PM

اخر تعديل 03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 06:10 AM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة استعرض العلاقات الاستراتيجية البلدين وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة





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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.