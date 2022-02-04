النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

وصل إلى ٩١.٩١ دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:18 PM

"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

وصل إلى ٩١.٩١ دولاراً للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,551

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,545
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة