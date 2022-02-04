"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.
وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.
وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.النفط أسعار النفط
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.
وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.
وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.