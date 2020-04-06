النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي بسبب "كورونا"

"خطوة احترازية" بناء على نصيحة الطبيب

نُقل قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهُور وضعه الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن جونسون "ما زال يعاني استمرار أعراض كورونا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف نقل جونسون، الذي ما زال يباشر مهام منصبه، إلى المستشفى بأنه "خطوة احترازية"، تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العناية المركزة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي بسبب "كورونا"
سبق

نُقل قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهُور وضعه الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن جونسون "ما زال يعاني استمرار أعراض كورونا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف نقل جونسون، الذي ما زال يباشر مهام منصبه، إلى المستشفى بأنه "خطوة احترازية"، تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:32 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:00 AM

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي بسبب "كورونا"

"خطوة احترازية" بناء على نصيحة الطبيب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,628

نُقل قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهُور وضعه الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن جونسون "ما زال يعاني استمرار أعراض كورونا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف نقل جونسون، الذي ما زال يباشر مهام منصبه، إلى المستشفى بأنه "خطوة احترازية"، تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,952
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,648
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,964

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة