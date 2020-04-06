نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي بسبب "كورونا"

"خطوة احترازية" بناء على نصيحة الطبيب

نُقل قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهُور وضعه الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن جونسون "ما زال يعاني استمرار أعراض كورونا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف نقل جونسون، الذي ما زال يباشر مهام منصبه، إلى المستشفى بأنه "خطوة احترازية"، تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.