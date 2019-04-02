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السعودية التاسعة عالميًّا في قائمة "أقوى 10 دول في العالم"

لعدة عوامل منها القوة العسكرية والنفوذ السياسي والاقتصادي

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة بين أقوى 10 دول في العالم، والأولى عربيًّا، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم".

وكشف منتدى فالداي الروسي قائمة الدول العشر حسب عدة عوامل مجتمعة هي: النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي، والعلاقات والتحالفات الدولية، والقوة العسكرية، والدور والزعامة الدولية، والتأثير والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة، وتلتها روسيا ثم الصين، ورابعًا ألمانيا، وتلتها بريطانيا ثم فرنسا في المرتبة السادسة.

وجاءت اليابان في المرتبة السابعة، وتلتها إسرائيل، ثم السعودية في المرتبة التاسعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة في قائمة أقوى 10 دول في العالم.

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السعودية التاسعة عالميًّا في قائمة "أقوى 10 دول في العالم"
سبق

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة بين أقوى 10 دول في العالم، والأولى عربيًّا، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم".

وكشف منتدى فالداي الروسي قائمة الدول العشر حسب عدة عوامل مجتمعة هي: النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي، والعلاقات والتحالفات الدولية، والقوة العسكرية، والدور والزعامة الدولية، والتأثير والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة، وتلتها روسيا ثم الصين، ورابعًا ألمانيا، وتلتها بريطانيا ثم فرنسا في المرتبة السادسة.

وجاءت اليابان في المرتبة السابعة، وتلتها إسرائيل، ثم السعودية في المرتبة التاسعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة في قائمة أقوى 10 دول في العالم.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
08:14 PM

السعودية التاسعة عالميًّا في قائمة "أقوى 10 دول في العالم"

لعدة عوامل منها القوة العسكرية والنفوذ السياسي والاقتصادي

A A A
خالد علي - الرياض
6
7,311

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة بين أقوى 10 دول في العالم، والأولى عربيًّا، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم".

وكشف منتدى فالداي الروسي قائمة الدول العشر حسب عدة عوامل مجتمعة هي: النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي، والعلاقات والتحالفات الدولية، والقوة العسكرية، والدور والزعامة الدولية، والتأثير والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة، وتلتها روسيا ثم الصين، ورابعًا ألمانيا، وتلتها بريطانيا ثم فرنسا في المرتبة السادسة.

وجاءت اليابان في المرتبة السابعة، وتلتها إسرائيل، ثم السعودية في المرتبة التاسعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة في قائمة أقوى 10 دول في العالم.

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