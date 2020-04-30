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إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. إطلاق سراح 96 سجينًا في الباحة

رفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير للملك على هذه اللفتة الإنسانية

أطلقت إدارة السجون بمنطقة الباحة سراح 96 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي في سجون المنطقة.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

إدارة السجون منطقة الباحة العفو الملكي الكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. إطلاق سراح 96 سجينًا في الباحة
سبق

أطلقت إدارة السجون بمنطقة الباحة سراح 96 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي في سجون المنطقة.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
06:59 PM

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. إطلاق سراح 96 سجينًا في الباحة

رفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير للملك على هذه اللفتة الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أطلقت إدارة السجون بمنطقة الباحة سراح 96 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي في سجون المنطقة.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

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