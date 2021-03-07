"السبيعي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية رنية

باشر رئيس بلدية رنية المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي" مهام عمله اليوم، بعد صدور قرار أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بتكليفه رئيسًا للبلدية.

وقدم "السبيعي" شكره وامتنانه لأمين الطائف على منحه هذه الثقة؛ مؤكدًا أنها حافز للوصول للهدف المنشود؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يكتب له التوفيق، وأن يعينه على أداء الأمانة؛ والمساهمة في دفع عجلة التنمية في بلادنا.