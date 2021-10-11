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مكسب جديد.. أسعار مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8%

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الاثنين، وتجاوز خام "برنت" حاجز 84 دولاراً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسط نقص الإمدادات.

وقالت "سي إم سي ماركت" في مذكرة نقلتها "رويترز" إنه لا يوجد تدفق للأخبار لكن التحركات في الأسعار مدفوعة بالزخم، إذ تدعم عوامل السوق المتداخلة التي تشير إلى ارتفاع التضخم المتوقع الحركة الصعودية في أسعار النفط.

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح كورونا، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.3% عند 84.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8% عند 81.59 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 30% منذ منتصف أغسطس في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري، مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مكسب جديد.. أسعار مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الاثنين، وتجاوز خام "برنت" حاجز 84 دولاراً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسط نقص الإمدادات.

وقالت "سي إم سي ماركت" في مذكرة نقلتها "رويترز" إنه لا يوجد تدفق للأخبار لكن التحركات في الأسعار مدفوعة بالزخم، إذ تدعم عوامل السوق المتداخلة التي تشير إلى ارتفاع التضخم المتوقع الحركة الصعودية في أسعار النفط.

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح كورونا، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.3% عند 84.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8% عند 81.59 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 30% منذ منتصف أغسطس في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري، مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:17 PM

مكسب جديد.. أسعار مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الاثنين، وتجاوز خام "برنت" حاجز 84 دولاراً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسط نقص الإمدادات.

وقالت "سي إم سي ماركت" في مذكرة نقلتها "رويترز" إنه لا يوجد تدفق للأخبار لكن التحركات في الأسعار مدفوعة بالزخم، إذ تدعم عوامل السوق المتداخلة التي تشير إلى ارتفاع التضخم المتوقع الحركة الصعودية في أسعار النفط.

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح كورونا، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.3% عند 84.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8% عند 81.59 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 30% منذ منتصف أغسطس في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري، مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

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