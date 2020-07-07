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"أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين

"البليهشي" وجّه بسرعة معالجة الملاحظات التي وقف عليها

تفقد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي يوم أمس العديد من الأحياء في المدينة المنورة وذلك للوقوف على متطلبات المواطنين والتي تصل له عبر "قنوات التواصل" التي أطلقها الأمين قبل عدة أسابيع، فيما وجّه بسرعة معالجة جميع الملاحظات التي وقف عليها.

وقال أحد المغردين ‏شكرًا أمين المدينة المنورة

‏⁦‪@fahadbuliheshi⁩ وعدت وأوفيت، مجرد تجاوبك ووقوفك على الحي بنفسك 80 % من الحل بإذن الله لأن من رأى ليس كمن سمع، كما زف الزميل الإعلامي دخيل الأحمدي بشارة لأهالي حي ت 6 من أمين منطقة المدينة المنورة قال فيها بعد لقائنا مساء أمس وخلال جولته في الحي أكد لنا الأمين أن الاثنين القادم تبدأ أعمال السفلتة والأرصفة في الحي.

يُذكر أن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي دشن قنوات التواصل لإبداء آراء ومقترحات والمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمنطقة، فيما يتلقى أمين المدينة في اليوم الواحد ما يقارب 60 رسالة عبر القنوات، كما بلغ عدد التواصل نحو 700 رسالة كمقترحات وشكاوى.

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"أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين
سبق

تفقد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي يوم أمس العديد من الأحياء في المدينة المنورة وذلك للوقوف على متطلبات المواطنين والتي تصل له عبر "قنوات التواصل" التي أطلقها الأمين قبل عدة أسابيع، فيما وجّه بسرعة معالجة جميع الملاحظات التي وقف عليها.

وقال أحد المغردين ‏شكرًا أمين المدينة المنورة

‏⁦‪@fahadbuliheshi⁩ وعدت وأوفيت، مجرد تجاوبك ووقوفك على الحي بنفسك 80 % من الحل بإذن الله لأن من رأى ليس كمن سمع، كما زف الزميل الإعلامي دخيل الأحمدي بشارة لأهالي حي ت 6 من أمين منطقة المدينة المنورة قال فيها بعد لقائنا مساء أمس وخلال جولته في الحي أكد لنا الأمين أن الاثنين القادم تبدأ أعمال السفلتة والأرصفة في الحي.

يُذكر أن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي دشن قنوات التواصل لإبداء آراء ومقترحات والمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمنطقة، فيما يتلقى أمين المدينة في اليوم الواحد ما يقارب 60 رسالة عبر القنوات، كما بلغ عدد التواصل نحو 700 رسالة كمقترحات وشكاوى.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:19 AM
اخر تعديل
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:43 AM

"أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين

"البليهشي" وجّه بسرعة معالجة الملاحظات التي وقف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تفقد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي يوم أمس العديد من الأحياء في المدينة المنورة وذلك للوقوف على متطلبات المواطنين والتي تصل له عبر "قنوات التواصل" التي أطلقها الأمين قبل عدة أسابيع، فيما وجّه بسرعة معالجة جميع الملاحظات التي وقف عليها.

وقال أحد المغردين ‏شكرًا أمين المدينة المنورة

‏⁦‪@fahadbuliheshi⁩ وعدت وأوفيت، مجرد تجاوبك ووقوفك على الحي بنفسك 80 % من الحل بإذن الله لأن من رأى ليس كمن سمع، كما زف الزميل الإعلامي دخيل الأحمدي بشارة لأهالي حي ت 6 من أمين منطقة المدينة المنورة قال فيها بعد لقائنا مساء أمس وخلال جولته في الحي أكد لنا الأمين أن الاثنين القادم تبدأ أعمال السفلتة والأرصفة في الحي.

يُذكر أن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي دشن قنوات التواصل لإبداء آراء ومقترحات والمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمنطقة، فيما يتلقى أمين المدينة في اليوم الواحد ما يقارب 60 رسالة عبر القنوات، كما بلغ عدد التواصل نحو 700 رسالة كمقترحات وشكاوى.

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