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الاتفاق يواصل التحضير للموسم الجديد.. في معسكر النمسا بمناورة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مناورة رئيسية على كامل الملعب مساء اليوم الجمعة، انتهت بتغلب الفريق الأحمر على الأخضر بهدف دون مقابل عن طريق ريان البلوشي.

جاء ذلك في إطار برنامج الاتفاق في المعسكر الإعدادي المقام بمدينة بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا والذي يستمر حتى 3 أغسطس تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال مجموعتي، تلا ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال مجموعتين، واختتم المران بالمناورة الرئيسة على كامل الملعب.

وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة سلبية بدون أهداف، فيما أجرى العطوي عدداً من التغييرات في الشوط الثاني بإشراك سعد السلولي وكارول ميتسو الحارسين عبد الله الصالح ومحمد الحايطي، إلى جانب استبدال عددٍ من المراكز لبعض لاعبي الفريقين للوقوف على مستويات اللاعبين، وتمكن الفريق الأحمر من كسب المباراة بعد التغييرات التي أجريت للفريق فمن كرة عرضية مثالية من الظهير الأيسر فهد خالد نجح ريان البلوشي من تحويل الكرة للمرمى في الدقيقة الأخيرة من المناورة الرئيسة.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يواصل التحضير للموسم الجديد.. في معسكر النمسا بمناورة
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مناورة رئيسية على كامل الملعب مساء اليوم الجمعة، انتهت بتغلب الفريق الأحمر على الأخضر بهدف دون مقابل عن طريق ريان البلوشي.

جاء ذلك في إطار برنامج الاتفاق في المعسكر الإعدادي المقام بمدينة بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا والذي يستمر حتى 3 أغسطس تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال مجموعتي، تلا ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال مجموعتين، واختتم المران بالمناورة الرئيسة على كامل الملعب.

وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة سلبية بدون أهداف، فيما أجرى العطوي عدداً من التغييرات في الشوط الثاني بإشراك سعد السلولي وكارول ميتسو الحارسين عبد الله الصالح ومحمد الحايطي، إلى جانب استبدال عددٍ من المراكز لبعض لاعبي الفريقين للوقوف على مستويات اللاعبين، وتمكن الفريق الأحمر من كسب المباراة بعد التغييرات التي أجريت للفريق فمن كرة عرضية مثالية من الظهير الأيسر فهد خالد نجح ريان البلوشي من تحويل الكرة للمرمى في الدقيقة الأخيرة من المناورة الرئيسة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
10:16 PM

الاتفاق يواصل التحضير للموسم الجديد.. في معسكر النمسا بمناورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مناورة رئيسية على كامل الملعب مساء اليوم الجمعة، انتهت بتغلب الفريق الأحمر على الأخضر بهدف دون مقابل عن طريق ريان البلوشي.

جاء ذلك في إطار برنامج الاتفاق في المعسكر الإعدادي المقام بمدينة بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا والذي يستمر حتى 3 أغسطس تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال مجموعتي، تلا ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال مجموعتين، واختتم المران بالمناورة الرئيسة على كامل الملعب.

وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة سلبية بدون أهداف، فيما أجرى العطوي عدداً من التغييرات في الشوط الثاني بإشراك سعد السلولي وكارول ميتسو الحارسين عبد الله الصالح ومحمد الحايطي، إلى جانب استبدال عددٍ من المراكز لبعض لاعبي الفريقين للوقوف على مستويات اللاعبين، وتمكن الفريق الأحمر من كسب المباراة بعد التغييرات التي أجريت للفريق فمن كرة عرضية مثالية من الظهير الأيسر فهد خالد نجح ريان البلوشي من تحويل الكرة للمرمى في الدقيقة الأخيرة من المناورة الرئيسة.

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