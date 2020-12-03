النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تحذّر من إشعال وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة

نصحت باستخدام الأجهزة المزودة بوسائل أمان وسلامة وإبعادها عن الأطفال

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم جراحة التجميل والحروق- من وسائل التدفئة في فصل الشتاء؛ منوهة بضرورة تجنبها في الأماكن المغلقة، واستخدام أجهزة التدفئة التي يُفصل عنها التيار بمجرد سقوطها، والمزودة بوسائل الأمن والسلامة، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية لهذه الوسائل تتحمل قوة الجهد الكهربائي الذي تستهلكه.

وأوضحت المدينة أن قسم جراحة التجميل والحروق والعناية المركزة للحروق، استقبل العديد من المرضى خلال الأشهر الماضية تعرضوا للحروق بسبب نار مشتعلة أو وجود فحم مشتعل ولم يتم إطفاؤه أثناء وقت النوم؛ منوهة بأن أكثر الأماكن تعرضًا للحروق هي الأجزاء المكشوفة مثل: الوجه، اليدين، منطقة الصدر والبطن من كلا الجانبين ومنطقة القدمين، وأن هذه الإصابات قد تحتاج إلى عمليات جراحية وترقيع جلدي.

وأضافت المدينة: عند إشعال الحطب أو الفحم في المنزل أو الأماكن المغلقة ثم النوم فيها؛ يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وفي الوقت نفسه يتسبب استنشاقه في أضرار صحية على الجسم؛ منها الشعور بالصداع والدوخة وضيق في التنفس وربما فقدان للوعي وفي الحالات الشديدة قد يتسبب في الوفاة، والأشخاص الأكثر عرضة لهذه الأضرار الصحية هم الحوامل والأطفال ومرضى القلب والرئة.

وأوصت المدينة الأهالي، بعدم السماح للأطفال بالجلوس أو الاقتراب من النار المشتعلة أو جهاز التدفئة، وعند شراء الجهاز يجب التأكد من سلامته وخلوه من العيوب، وأن تكون الأسلاك والمقابس سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس، وأيضًا عدم وضعها بالقرب من علب الطلاء وعلب الكبريت وأنابيب الغاز.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تحذّر من إشعال وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة
سبق

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم جراحة التجميل والحروق- من وسائل التدفئة في فصل الشتاء؛ منوهة بضرورة تجنبها في الأماكن المغلقة، واستخدام أجهزة التدفئة التي يُفصل عنها التيار بمجرد سقوطها، والمزودة بوسائل الأمن والسلامة، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية لهذه الوسائل تتحمل قوة الجهد الكهربائي الذي تستهلكه.

وأوضحت المدينة أن قسم جراحة التجميل والحروق والعناية المركزة للحروق، استقبل العديد من المرضى خلال الأشهر الماضية تعرضوا للحروق بسبب نار مشتعلة أو وجود فحم مشتعل ولم يتم إطفاؤه أثناء وقت النوم؛ منوهة بأن أكثر الأماكن تعرضًا للحروق هي الأجزاء المكشوفة مثل: الوجه، اليدين، منطقة الصدر والبطن من كلا الجانبين ومنطقة القدمين، وأن هذه الإصابات قد تحتاج إلى عمليات جراحية وترقيع جلدي.

وأضافت المدينة: عند إشعال الحطب أو الفحم في المنزل أو الأماكن المغلقة ثم النوم فيها؛ يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وفي الوقت نفسه يتسبب استنشاقه في أضرار صحية على الجسم؛ منها الشعور بالصداع والدوخة وضيق في التنفس وربما فقدان للوعي وفي الحالات الشديدة قد يتسبب في الوفاة، والأشخاص الأكثر عرضة لهذه الأضرار الصحية هم الحوامل والأطفال ومرضى القلب والرئة.

وأوصت المدينة الأهالي، بعدم السماح للأطفال بالجلوس أو الاقتراب من النار المشتعلة أو جهاز التدفئة، وعند شراء الجهاز يجب التأكد من سلامته وخلوه من العيوب، وأن تكون الأسلاك والمقابس سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس، وأيضًا عدم وضعها بالقرب من علب الطلاء وعلب الكبريت وأنابيب الغاز.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:41 AM

"سعود الطبية" تحذّر من إشعال وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة

نصحت باستخدام الأجهزة المزودة بوسائل أمان وسلامة وإبعادها عن الأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
261

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم جراحة التجميل والحروق- من وسائل التدفئة في فصل الشتاء؛ منوهة بضرورة تجنبها في الأماكن المغلقة، واستخدام أجهزة التدفئة التي يُفصل عنها التيار بمجرد سقوطها، والمزودة بوسائل الأمن والسلامة، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية لهذه الوسائل تتحمل قوة الجهد الكهربائي الذي تستهلكه.

وأوضحت المدينة أن قسم جراحة التجميل والحروق والعناية المركزة للحروق، استقبل العديد من المرضى خلال الأشهر الماضية تعرضوا للحروق بسبب نار مشتعلة أو وجود فحم مشتعل ولم يتم إطفاؤه أثناء وقت النوم؛ منوهة بأن أكثر الأماكن تعرضًا للحروق هي الأجزاء المكشوفة مثل: الوجه، اليدين، منطقة الصدر والبطن من كلا الجانبين ومنطقة القدمين، وأن هذه الإصابات قد تحتاج إلى عمليات جراحية وترقيع جلدي.

وأضافت المدينة: عند إشعال الحطب أو الفحم في المنزل أو الأماكن المغلقة ثم النوم فيها؛ يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وفي الوقت نفسه يتسبب استنشاقه في أضرار صحية على الجسم؛ منها الشعور بالصداع والدوخة وضيق في التنفس وربما فقدان للوعي وفي الحالات الشديدة قد يتسبب في الوفاة، والأشخاص الأكثر عرضة لهذه الأضرار الصحية هم الحوامل والأطفال ومرضى القلب والرئة.

وأوصت المدينة الأهالي، بعدم السماح للأطفال بالجلوس أو الاقتراب من النار المشتعلة أو جهاز التدفئة، وعند شراء الجهاز يجب التأكد من سلامته وخلوه من العيوب، وأن تكون الأسلاك والمقابس سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس، وأيضًا عدم وضعها بالقرب من علب الطلاء وعلب الكبريت وأنابيب الغاز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,296
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,096
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,751

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة