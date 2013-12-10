النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب وزير الحج: ميزانية المملكة تؤكّد نجاح خطط الاقتصاد الوطني

قال: ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة

رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020.

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة.

وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة.

وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة.

وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب وزير الحج: ميزانية المملكة تؤكّد نجاح خطط الاقتصاد الوطني
سبق

رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020.

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة.

وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة.

وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة.

وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
06:06 PM

نائب وزير الحج: ميزانية المملكة تؤكّد نجاح خطط الاقتصاد الوطني

قال: ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
89

رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020.

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة.

وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة.

وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة.

وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,982
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,838

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة