رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020. وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة. وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة. وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة. وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

نائب وزير الحج: ميزانية المملكة تؤكّد نجاح خطط الاقتصاد الوطني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-10 رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020.



وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة.



وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة.



وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة.



وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.



وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:06 PM

نائب وزير الحج: ميزانية المملكة تؤكّد نجاح خطط الاقتصاد الوطني قال: ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة





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رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2020.



وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2020: إن الميزانية جاءت لتؤكد نجاح الدولة -رعاها الله- في خططها الاستراتيجية الطموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتنوع في مصادر الدخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية محفزة.



وأضاف أن البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية تؤكد حرص القيادة على الاستمرار في دعم الخطط الاقتصادية للدولة، وفتح آفاق أوسع لبناء مشاريع اقتصادية منتوعة تصب في مصلحة الأجيال القادمة.



وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل الغلاء؛ يأتي انسجامًا مع حرصه _ أيده الله_ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الميزانية ستنعكس إيجابيًّا على مستوى أداء القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يعزز معدلات النمو والتنمية في المملكة.



وقال: إن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إعلان الميزانية والمتضمن التزام المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي؛ يؤكد عزم القيادة على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.



وأضاف أنها سوف تساهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع البنى التحتية للمشاعر المقدسة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.