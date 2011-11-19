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بعد اختفاء 4 أشهر .. العثور على المفقود الشهري متوفى في إحدى مزارع القطيف

شقيقه لـ "سبق": عُثر على مفاتيحه وإثباتاته بحوزته على بُعد 850 متراً من موقع مركبته

عُثر أمس الأول على المفقود سعود فيصل الشهري - 34 عاماً - متوفى في إحدى مزارع القطيف بعد 4 أشهر من التبليغ عن فقده

وقال "المأمون"؛ شقيق المتوفي، لـ "سبق": عثر أحد الصيادين على جثمان شقيقي في إحدى المزارع وقد تحللت ما يشير إلى وفاته منذ فترة طويلة؛ حيث فُقد منذ السادس من ذي القعدة للعام المنصرم في ظروفٍ غامضة.

وأضاف: عُثر على مفاتيحه وإثباتاته بحوزته في مزرعة تبعد قرابة 850 متراً من موقع توقف مركبته ومازال الطب الشرعي يبحث أسباب الوفاة، فيما سيُقام العزاء في منزل أسرته بمحافظة المجاردة الذي سيحدّد حال الانتهاء من إجراءاته النظامية.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، خبراً بعنوان (اختفاء "الشهري" مفقود الخُبر يدخل يومه الـ 45 .. وهذه قصة العثور على سيارته".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من مواطن يسكن في القطيف يفيد بوجود سيارة متوقفة أمام منزله منذ أيام، وعند تسلُّم البلاغ اتضح للجهات الأمنية أنها سيارة المفقود سعود؛ كون السيارة معمّماً عنها، حيث تمّ العثور على السيارة متوقفةً بداخلها أجهزة الجوّالات دون شرائح اتصال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اختفاء 4 أشهر .. العثور على المفقود الشهري متوفى في إحدى مزارع القطيف
سبق

عُثر أمس الأول على المفقود سعود فيصل الشهري - 34 عاماً - متوفى في إحدى مزارع القطيف بعد 4 أشهر من التبليغ عن فقده

وقال "المأمون"؛ شقيق المتوفي، لـ "سبق": عثر أحد الصيادين على جثمان شقيقي في إحدى المزارع وقد تحللت ما يشير إلى وفاته منذ فترة طويلة؛ حيث فُقد منذ السادس من ذي القعدة للعام المنصرم في ظروفٍ غامضة.

وأضاف: عُثر على مفاتيحه وإثباتاته بحوزته في مزرعة تبعد قرابة 850 متراً من موقع توقف مركبته ومازال الطب الشرعي يبحث أسباب الوفاة، فيما سيُقام العزاء في منزل أسرته بمحافظة المجاردة الذي سيحدّد حال الانتهاء من إجراءاته النظامية.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، خبراً بعنوان (اختفاء "الشهري" مفقود الخُبر يدخل يومه الـ 45 .. وهذه قصة العثور على سيارته".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من مواطن يسكن في القطيف يفيد بوجود سيارة متوقفة أمام منزله منذ أيام، وعند تسلُّم البلاغ اتضح للجهات الأمنية أنها سيارة المفقود سعود؛ كون السيارة معمّماً عنها، حيث تمّ العثور على السيارة متوقفةً بداخلها أجهزة الجوّالات دون شرائح اتصال.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:16 AM

بعد اختفاء 4 أشهر .. العثور على المفقود الشهري متوفى في إحدى مزارع القطيف

شقيقه لـ "سبق": عُثر على مفاتيحه وإثباتاته بحوزته على بُعد 850 متراً من موقع مركبته

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عبدالعزيز الشهري - عسير
14
17,764

عُثر أمس الأول على المفقود سعود فيصل الشهري - 34 عاماً - متوفى في إحدى مزارع القطيف بعد 4 أشهر من التبليغ عن فقده

وقال "المأمون"؛ شقيق المتوفي، لـ "سبق": عثر أحد الصيادين على جثمان شقيقي في إحدى المزارع وقد تحللت ما يشير إلى وفاته منذ فترة طويلة؛ حيث فُقد منذ السادس من ذي القعدة للعام المنصرم في ظروفٍ غامضة.

وأضاف: عُثر على مفاتيحه وإثباتاته بحوزته في مزرعة تبعد قرابة 850 متراً من موقع توقف مركبته ومازال الطب الشرعي يبحث أسباب الوفاة، فيما سيُقام العزاء في منزل أسرته بمحافظة المجاردة الذي سيحدّد حال الانتهاء من إجراءاته النظامية.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، خبراً بعنوان (اختفاء "الشهري" مفقود الخُبر يدخل يومه الـ 45 .. وهذه قصة العثور على سيارته".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من مواطن يسكن في القطيف يفيد بوجود سيارة متوقفة أمام منزله منذ أيام، وعند تسلُّم البلاغ اتضح للجهات الأمنية أنها سيارة المفقود سعود؛ كون السيارة معمّماً عنها، حيث تمّ العثور على السيارة متوقفةً بداخلها أجهزة الجوّالات دون شرائح اتصال.

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