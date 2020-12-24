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للمرة الثانية.. دوريات أمن مكة تضبط المخالفين وتعيد الانضباط لحجز الشرائع

تولت البلدية استلام العربات والخيول المخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة

ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة إيقاع حجز المركبات بالشرائع، مساء الأربعاء، بعد رصدها لمخالفات تتعلق بالذوق العام وإحداث فوضى وإزعاج لمرتاديه تمثلت في عودة عربات الخيول والأحصنة التي يقوم عليها عمالة مخالفة.

وتفصيلاً، رصدت إحدى الفرق السرية لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة عودة الأحصنة والعربات التي تجرها الخيول مسببة إزعاجاً وفوضى في الموقع تمثل في نشرها لقاذوراتها وتلويث الموقع بروائحها الكريهة، بالإضافة إلى قيام العمالة التي تجر العربات برفع أصوات المسجلات بأصوات عالية مخالفة للذوق العام.

ووثقت "سبق" لحظة تواجد دوريات الأمن للموقع والذي قام أصحاب الخيول من العمالة المخالفة بإطلاق سيقانهم للريح تاركين الخيول والعربات خلفهم، حاول بعضهم إخفاء الخيول في زوايا الحجز أو بين المركبات بعيداً عن أعين رجال الأمن إلا أن محاولتهم لم تفلح.

وتولت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية استلام العربات والخيول المخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبات والمخالفات في مثل هذه الحالات.

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للمرة الثانية.. دوريات أمن مكة تضبط المخالفين وتعيد الانضباط لحجز الشرائع
سبق

ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة إيقاع حجز المركبات بالشرائع، مساء الأربعاء، بعد رصدها لمخالفات تتعلق بالذوق العام وإحداث فوضى وإزعاج لمرتاديه تمثلت في عودة عربات الخيول والأحصنة التي يقوم عليها عمالة مخالفة.

وتفصيلاً، رصدت إحدى الفرق السرية لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة عودة الأحصنة والعربات التي تجرها الخيول مسببة إزعاجاً وفوضى في الموقع تمثل في نشرها لقاذوراتها وتلويث الموقع بروائحها الكريهة، بالإضافة إلى قيام العمالة التي تجر العربات برفع أصوات المسجلات بأصوات عالية مخالفة للذوق العام.

ووثقت "سبق" لحظة تواجد دوريات الأمن للموقع والذي قام أصحاب الخيول من العمالة المخالفة بإطلاق سيقانهم للريح تاركين الخيول والعربات خلفهم، حاول بعضهم إخفاء الخيول في زوايا الحجز أو بين المركبات بعيداً عن أعين رجال الأمن إلا أن محاولتهم لم تفلح.

وتولت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية استلام العربات والخيول المخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبات والمخالفات في مثل هذه الحالات.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
12:58 AM

للمرة الثانية.. دوريات أمن مكة تضبط المخالفين وتعيد الانضباط لحجز الشرائع

تولت البلدية استلام العربات والخيول المخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة

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أحمد العبدالله - الرياض
1
1,318

ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة إيقاع حجز المركبات بالشرائع، مساء الأربعاء، بعد رصدها لمخالفات تتعلق بالذوق العام وإحداث فوضى وإزعاج لمرتاديه تمثلت في عودة عربات الخيول والأحصنة التي يقوم عليها عمالة مخالفة.

وتفصيلاً، رصدت إحدى الفرق السرية لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة عودة الأحصنة والعربات التي تجرها الخيول مسببة إزعاجاً وفوضى في الموقع تمثل في نشرها لقاذوراتها وتلويث الموقع بروائحها الكريهة، بالإضافة إلى قيام العمالة التي تجر العربات برفع أصوات المسجلات بأصوات عالية مخالفة للذوق العام.

ووثقت "سبق" لحظة تواجد دوريات الأمن للموقع والذي قام أصحاب الخيول من العمالة المخالفة بإطلاق سيقانهم للريح تاركين الخيول والعربات خلفهم، حاول بعضهم إخفاء الخيول في زوايا الحجز أو بين المركبات بعيداً عن أعين رجال الأمن إلا أن محاولتهم لم تفلح.

وتولت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية استلام العربات والخيول المخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبات والمخالفات في مثل هذه الحالات.

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