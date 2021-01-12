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كورونا .. باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة  و 1176 حالة إضافية بالأردن

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309846 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 292104 حالة شفاء بعد تسجيل 1674 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4076 حالة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 506701 حالة، منها 34007 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3606 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 461977 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10717 حالة وفاة.

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كورونا .. باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة  و 1176 حالة إضافية بالأردن
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309846 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 292104 حالة شفاء بعد تسجيل 1674 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4076 حالة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 506701 حالة، منها 34007 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3606 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 461977 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10717 حالة وفاة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:50 PM

كورونا .. باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة  و 1176 حالة إضافية بالأردن

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309846 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 292104 حالة شفاء بعد تسجيل 1674 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4076 حالة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 506701 حالة، منها 34007 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3606 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 461977 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10717 حالة وفاة.

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