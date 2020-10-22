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287 ألف ريال مقابل 3 صقور في اليوم العاشر لمزادها الأول

تواصلت الإثارة في اليوم العاشر لمزاد الصقور الأول الذي يقيمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، اذ بُيعت ثلاثة صقور بمبلغ 287 ألف ريال وسط حضور جيد.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح المنطقة الشرقية للطاروحين بدر فياض الرويس ومعاذ فارس الرويس، عرضه 15 إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 850 جرامًا، وكان من "نصيب سالم جابر المري" الذي دفع فيه 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني وعبدالإله محمد الجهني، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 16 إلا ربع إنش، ووزنه 1050 جرامًا، واشتراه "بندر العنزي" بمبلغ 126 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالإله محمد الجهني وناجح أحمد الجهني، عرضه 15 إنش وربع إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 980 جرامًا، وحصل عليه "سعد بن ملوح العنزي" بعد أن دفع 91 ألف ريال.

نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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287 ألف ريال مقابل 3 صقور في اليوم العاشر لمزادها الأول
سبق

تواصلت الإثارة في اليوم العاشر لمزاد الصقور الأول الذي يقيمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، اذ بُيعت ثلاثة صقور بمبلغ 287 ألف ريال وسط حضور جيد.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح المنطقة الشرقية للطاروحين بدر فياض الرويس ومعاذ فارس الرويس، عرضه 15 إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 850 جرامًا، وكان من "نصيب سالم جابر المري" الذي دفع فيه 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني وعبدالإله محمد الجهني، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 16 إلا ربع إنش، ووزنه 1050 جرامًا، واشتراه "بندر العنزي" بمبلغ 126 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالإله محمد الجهني وناجح أحمد الجهني، عرضه 15 إنش وربع إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 980 جرامًا، وحصل عليه "سعد بن ملوح العنزي" بعد أن دفع 91 ألف ريال.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:55 PM

287 ألف ريال مقابل 3 صقور في اليوم العاشر لمزادها الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت الإثارة في اليوم العاشر لمزاد الصقور الأول الذي يقيمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، اذ بُيعت ثلاثة صقور بمبلغ 287 ألف ريال وسط حضور جيد.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح المنطقة الشرقية للطاروحين بدر فياض الرويس ومعاذ فارس الرويس، عرضه 15 إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 850 جرامًا، وكان من "نصيب سالم جابر المري" الذي دفع فيه 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني وعبدالإله محمد الجهني، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 16 إلا ربع إنش، ووزنه 1050 جرامًا، واشتراه "بندر العنزي" بمبلغ 126 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالإله محمد الجهني وناجح أحمد الجهني، عرضه 15 إنش وربع إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 980 جرامًا، وحصل عليه "سعد بن ملوح العنزي" بعد أن دفع 91 ألف ريال.

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