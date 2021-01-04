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بالصور: في "وادي الدواسر".. حراك وجذب سياحي لمتابعة "رالي داكار" السعودية

"سبق" توثق لحظة دخول المتنافسين وسط تواجد أمني وتنظيم رائع

تصوير: حسان الدفعي :تشهد محافظة وادي الدواسر هذه الأيام إقبالاً جماهيراً من عشاق الراليات والتحدي والإثارة والمغامرة، لمتابعة المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2021 في المحافظة، التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي وتربط العاصمة الرياض بثلاث مناطق إدارية.

كما تشهد الفنادق ودور الإيواء بالمحافظة إقبالاً من تلك الجماهير والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وكذلك زيارة أسواق المحافظة، والمقومات السياحية ومن أهمها الآثار والمتاحف والمباني التاريخية كقصر الملك عبدالعزيز التاريخي وقرية الفاو والعين الحارة بالجوبة.


وسيواجه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة والطرق الوعرة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد تلك المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات.

عدسة "سبق" رصدت قبل قليل وصول أوائل المتسابقين من رالي داكار ممن عبروا المنطقة المليئة بالكثبان الرملية والطرق الوعرة بمرحلتها الثانية والتي انطلقت صباح اليوم من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وسط تواجد وانتشار أمني وتعاون رائع من المواطنين.

ومن المتوقع أن يبقى ذلك الحراك حتى بدء المرحلة الرابعة يوم الأربعاء القادم والتي ستكون من محافظة وادي الدواسر إلى الرياض، وهي المرحلة الأطول في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كم، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كم، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببًا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الـ6 بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و16 في الدراجات النارية الرباعية، و64 في فئة السيارات، فضلًا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".

محافظة وادي الدواسر رالي داكار السعودية 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور: في "وادي الدواسر".. حراك وجذب سياحي لمتابعة "رالي داكار" السعودية
سبق

تصوير: حسان الدفعي :تشهد محافظة وادي الدواسر هذه الأيام إقبالاً جماهيراً من عشاق الراليات والتحدي والإثارة والمغامرة، لمتابعة المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2021 في المحافظة، التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي وتربط العاصمة الرياض بثلاث مناطق إدارية.

كما تشهد الفنادق ودور الإيواء بالمحافظة إقبالاً من تلك الجماهير والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وكذلك زيارة أسواق المحافظة، والمقومات السياحية ومن أهمها الآثار والمتاحف والمباني التاريخية كقصر الملك عبدالعزيز التاريخي وقرية الفاو والعين الحارة بالجوبة.


وسيواجه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة والطرق الوعرة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد تلك المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات.

عدسة "سبق" رصدت قبل قليل وصول أوائل المتسابقين من رالي داكار ممن عبروا المنطقة المليئة بالكثبان الرملية والطرق الوعرة بمرحلتها الثانية والتي انطلقت صباح اليوم من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وسط تواجد وانتشار أمني وتعاون رائع من المواطنين.

ومن المتوقع أن يبقى ذلك الحراك حتى بدء المرحلة الرابعة يوم الأربعاء القادم والتي ستكون من محافظة وادي الدواسر إلى الرياض، وهي المرحلة الأطول في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كم، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كم، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببًا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الـ6 بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و16 في الدراجات النارية الرباعية، و64 في فئة السيارات، فضلًا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
05:09 PM

بالصور: في "وادي الدواسر".. حراك وجذب سياحي لمتابعة "رالي داكار" السعودية

"سبق" توثق لحظة دخول المتنافسين وسط تواجد أمني وتنظيم رائع

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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تصوير: حسان الدفعي :تشهد محافظة وادي الدواسر هذه الأيام إقبالاً جماهيراً من عشاق الراليات والتحدي والإثارة والمغامرة، لمتابعة المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2021 في المحافظة، التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي وتربط العاصمة الرياض بثلاث مناطق إدارية.

كما تشهد الفنادق ودور الإيواء بالمحافظة إقبالاً من تلك الجماهير والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وكذلك زيارة أسواق المحافظة، والمقومات السياحية ومن أهمها الآثار والمتاحف والمباني التاريخية كقصر الملك عبدالعزيز التاريخي وقرية الفاو والعين الحارة بالجوبة.


وسيواجه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة والطرق الوعرة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد تلك المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات.

عدسة "سبق" رصدت قبل قليل وصول أوائل المتسابقين من رالي داكار ممن عبروا المنطقة المليئة بالكثبان الرملية والطرق الوعرة بمرحلتها الثانية والتي انطلقت صباح اليوم من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وسط تواجد وانتشار أمني وتعاون رائع من المواطنين.

ومن المتوقع أن يبقى ذلك الحراك حتى بدء المرحلة الرابعة يوم الأربعاء القادم والتي ستكون من محافظة وادي الدواسر إلى الرياض، وهي المرحلة الأطول في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كم، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كم، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببًا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الـ6 بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و16 في الدراجات النارية الرباعية، و64 في فئة السيارات، فضلًا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".

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