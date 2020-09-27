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"موارد القصيم" يحتفل باليوم الوطني ويكتسي اللون الأخضر

بمشاركة 11 مركزاً ومكتباً من قطاع العمل والتنمية

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، باليوم الوطني 91.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الفرع، د. فهد بن محمد المطلق، ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكل منسوبي ومنسوبات الفرع.

واكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات بمشاركة الفرق التطوعية، بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الفروع مثل ركن المسؤولية الاجتماعية، كذلك أركان للرسم والفن التشكيلي ومشاركة بعض الأبناء المعاقين من مركز التأهيل الشامل.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، د. فهد بن محمد المطلق، إن هذا الاحتفال هو ترسيخ واعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن.

وأضاف أن احتفالات اليوم الوطني، شارك فيها أحد عشر مركزاً ومكتباً، من قطاع العمل والتنمية.

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"موارد القصيم" يحتفل باليوم الوطني ويكتسي اللون الأخضر
سبق

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، باليوم الوطني 91.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الفرع، د. فهد بن محمد المطلق، ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكل منسوبي ومنسوبات الفرع.

واكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات بمشاركة الفرق التطوعية، بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الفروع مثل ركن المسؤولية الاجتماعية، كذلك أركان للرسم والفن التشكيلي ومشاركة بعض الأبناء المعاقين من مركز التأهيل الشامل.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، د. فهد بن محمد المطلق، إن هذا الاحتفال هو ترسيخ واعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن.

وأضاف أن احتفالات اليوم الوطني، شارك فيها أحد عشر مركزاً ومكتباً، من قطاع العمل والتنمية.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
07:53 PM

"موارد القصيم" يحتفل باليوم الوطني ويكتسي اللون الأخضر

بمشاركة 11 مركزاً ومكتباً من قطاع العمل والتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، باليوم الوطني 91.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الفرع، د. فهد بن محمد المطلق، ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكل منسوبي ومنسوبات الفرع.

واكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات بمشاركة الفرق التطوعية، بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الفروع مثل ركن المسؤولية الاجتماعية، كذلك أركان للرسم والفن التشكيلي ومشاركة بعض الأبناء المعاقين من مركز التأهيل الشامل.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، د. فهد بن محمد المطلق، إن هذا الاحتفال هو ترسيخ واعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن.

وأضاف أن احتفالات اليوم الوطني، شارك فيها أحد عشر مركزاً ومكتباً، من قطاع العمل والتنمية.

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