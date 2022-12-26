"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق
قال: بعضها رعدي فجر اليوم بين محافظات عدة
علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".
وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".
"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-26
علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".
وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:21 AM
"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق
قال: بعضها رعدي فجر اليوم بين محافظات عدة
علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".
وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".