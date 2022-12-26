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"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق

قال: بعضها رعدي فجر اليوم بين محافظات عدة

علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".

وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق
سبق

علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".

وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:21 AM

"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق

قال: بعضها رعدي فجر اليوم بين محافظات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,521

علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".

وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,908
201,250 سيارة ..

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