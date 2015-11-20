أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وتبوك ومكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء وحقل وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم والجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب مع تدنٍّ للرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-20 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وتبوك ومكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء وحقل وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم والجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 12:15 AM

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب مع تدنٍّ للرؤية الأفقية تستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وتبوك ومكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء وحقل وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم والجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.