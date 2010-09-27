بعد غروب شمس اليوم.. المسند: لن تشرق إلا بعد 170 يومًا بهذه الأماكن
قال: يتساوى الليل والنهار مرتين في السنة.. وقتا الشروق والغروب متماثلين
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن مناطق المملكة تشهد حالة من الاستقرار الجوي العام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 سبتمبر. ±1دقيقة.. هذا والله أعلم.
وتابع: اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس؛ وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.
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بعد غروب شمس اليوم.. المسند: لن تشرق إلا بعد 170 يومًا بهذه الأماكن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-27
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن مناطق المملكة تشهد حالة من الاستقرار الجوي العام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 سبتمبر. ±1دقيقة.. هذا والله أعلم.
وتابع: اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس؛ وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
09:38 AM
بعد غروب شمس اليوم.. المسند: لن تشرق إلا بعد 170 يومًا بهذه الأماكن
قال: يتساوى الليل والنهار مرتين في السنة.. وقتا الشروق والغروب متماثلين
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن مناطق المملكة تشهد حالة من الاستقرار الجوي العام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 سبتمبر. ±1دقيقة.. هذا والله أعلم.
وتابع: اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس؛ وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.