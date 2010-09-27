بعد غروب شمس اليوم.. المسند: لن تشرق إلا بعد 170 يومًا بهذه الأماكن

قال: يتساوى الليل والنهار مرتين في السنة.. وقتا الشروق والغروب متماثلين

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن مناطق المملكة تشهد حالة من الاستقرار الجوي العام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 سبتمبر. ±1دقيقة.. هذا والله أعلم.

وتابع: اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس؛ وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.