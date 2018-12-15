النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية: تجديد التفويض "للأونروا" انتصار للاجئين الفلسطينيين

طالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات، واعتبرته "انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، لحين حل قضيتهم حلاً نهائياً.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي: هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق "بالأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وطالب "أبو علي" المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود، والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالضغط على سلطة الاحتلال، لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل، طبقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجامعة العربية: تجديد التفويض "للأونروا" انتصار للاجئين الفلسطينيين
سبق

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات، واعتبرته "انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، لحين حل قضيتهم حلاً نهائياً.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي: هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق "بالأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وطالب "أبو علي" المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود، والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالضغط على سلطة الاحتلال، لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل، طبقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:57 PM

الجامعة العربية: تجديد التفويض "للأونروا" انتصار للاجئين الفلسطينيين

طالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
532

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات، واعتبرته "انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، لحين حل قضيتهم حلاً نهائياً.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي: هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق "بالأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وطالب "أبو علي" المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود، والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالضغط على سلطة الاحتلال، لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل، طبقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,198
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,977

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة