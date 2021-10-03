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"التعليم للبرامج" تشيد بما حققه طلبة الطائف في الاختبارات الدولية

خلال زيارة وفد إشرافي لمتابعة عدد من المدارس في المحافظة

أشاد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، بما حققه طلاب وطالبات الطائف من نتائج مرتفعة في الاختبارات الدولية.

وأكدت أن ذلك يعكس حرص ومتابعة مدير عام التعليم ومساعديه، والجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات، ومتابعة أولياء الأمور، وفريق العمل الإشرافي على الاختبارات بتعليم الطائف.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الإشرافي الوزاري الذي ترأسه وكيل الوزارة الدكتورة مها السليمان، لتعليم الطائف؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، والاستعداد للاختبارات الدولية، وتطبيق الأدلة التشغيلية، والبرامج التعليمية.

وقالت "السليمان" خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة تعليم الطائف عبر الدائرة المغلقة، بحضور مدير التعليم ومساعديه ومديري ومديرات الإدارات: "الطائف ليست فقط طائف الورد، بل هي طائف النجاحات والمنافسات، فالأرقام التي استعرضت اليوم في متوسط الأداء بالنسبة لأبناء المحافظة في اختبارات PIRIS, و PISA تثلج الصدر؛ حيث إن المتوسط العام أعلى من باقي مناطق المملكة".

ونوهت إلى اهتمام وحرص وزير التعليم والنائب بالاختبارات الدولية، مؤكدةً أنها قد ظهرت فعليًّا على أرض الواقع كنتائج مثمرة في محافظة الطائف، متمنيةً أن تكون الطائف من المحافظات الرائدة التي تتميز بهذا الأداء لتقدم استراتيجيات مُثلى يحتذى بها في الوصول للأهداف المرجوة وتجاوز التحديات.

ورحب مدير عام التعليم طلال اللهيبي، بوكيل الوزارة والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستحقق فوائد عديدة وثمرات كبيرة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، من خلال تعزيز الجوانب الإيجابية، ومعالجة القصور أو الضعف من خلال ما تتم ملاحظته من قبل الفريق.

ثم قدم مدير إدارة الإشراف عرضًا مرئيًّا لمنجزات إدارة التعليم بأرقام وإحصائيات لاستعدادات بداية العام الدراسي، ومشروعات الإدارة.

كما التقت الدكتورة "السليمان" والفريق الوزاري بالمدير العام لتعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحضور مساعديه، وعدد من القيادات التعليمية، في قاعة الاجتماعات بمبنى التعليم بالحلقة، لمتابعة نجاحات فريق العمل التعليمي والتقني منذ بداية العام الدراسي، ومدى التقدّم في المنجزات التربوية.

انطلق بعد ذلك الوفد في جولته التفقدية، ووقفت وكيل الوزارة والفريق على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس الطائف، ومتابعة تعزيز الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية والنماذج التشغيلية في المدارس والتفعيل الأمثل لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم للبرامج" تشيد بما حققه طلبة الطائف في الاختبارات الدولية
سبق

أشاد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، بما حققه طلاب وطالبات الطائف من نتائج مرتفعة في الاختبارات الدولية.

وأكدت أن ذلك يعكس حرص ومتابعة مدير عام التعليم ومساعديه، والجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات، ومتابعة أولياء الأمور، وفريق العمل الإشرافي على الاختبارات بتعليم الطائف.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الإشرافي الوزاري الذي ترأسه وكيل الوزارة الدكتورة مها السليمان، لتعليم الطائف؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، والاستعداد للاختبارات الدولية، وتطبيق الأدلة التشغيلية، والبرامج التعليمية.

وقالت "السليمان" خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة تعليم الطائف عبر الدائرة المغلقة، بحضور مدير التعليم ومساعديه ومديري ومديرات الإدارات: "الطائف ليست فقط طائف الورد، بل هي طائف النجاحات والمنافسات، فالأرقام التي استعرضت اليوم في متوسط الأداء بالنسبة لأبناء المحافظة في اختبارات PIRIS, و PISA تثلج الصدر؛ حيث إن المتوسط العام أعلى من باقي مناطق المملكة".

ونوهت إلى اهتمام وحرص وزير التعليم والنائب بالاختبارات الدولية، مؤكدةً أنها قد ظهرت فعليًّا على أرض الواقع كنتائج مثمرة في محافظة الطائف، متمنيةً أن تكون الطائف من المحافظات الرائدة التي تتميز بهذا الأداء لتقدم استراتيجيات مُثلى يحتذى بها في الوصول للأهداف المرجوة وتجاوز التحديات.

ورحب مدير عام التعليم طلال اللهيبي، بوكيل الوزارة والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستحقق فوائد عديدة وثمرات كبيرة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، من خلال تعزيز الجوانب الإيجابية، ومعالجة القصور أو الضعف من خلال ما تتم ملاحظته من قبل الفريق.

ثم قدم مدير إدارة الإشراف عرضًا مرئيًّا لمنجزات إدارة التعليم بأرقام وإحصائيات لاستعدادات بداية العام الدراسي، ومشروعات الإدارة.

كما التقت الدكتورة "السليمان" والفريق الوزاري بالمدير العام لتعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحضور مساعديه، وعدد من القيادات التعليمية، في قاعة الاجتماعات بمبنى التعليم بالحلقة، لمتابعة نجاحات فريق العمل التعليمي والتقني منذ بداية العام الدراسي، ومدى التقدّم في المنجزات التربوية.

انطلق بعد ذلك الوفد في جولته التفقدية، ووقفت وكيل الوزارة والفريق على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس الطائف، ومتابعة تعزيز الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية والنماذج التشغيلية في المدارس والتفعيل الأمثل لها.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
05:57 PM

"التعليم للبرامج" تشيد بما حققه طلبة الطائف في الاختبارات الدولية

خلال زيارة وفد إشرافي لمتابعة عدد من المدارس في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أشاد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، بما حققه طلاب وطالبات الطائف من نتائج مرتفعة في الاختبارات الدولية.

وأكدت أن ذلك يعكس حرص ومتابعة مدير عام التعليم ومساعديه، والجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات، ومتابعة أولياء الأمور، وفريق العمل الإشرافي على الاختبارات بتعليم الطائف.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الإشرافي الوزاري الذي ترأسه وكيل الوزارة الدكتورة مها السليمان، لتعليم الطائف؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، والاستعداد للاختبارات الدولية، وتطبيق الأدلة التشغيلية، والبرامج التعليمية.

وقالت "السليمان" خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة تعليم الطائف عبر الدائرة المغلقة، بحضور مدير التعليم ومساعديه ومديري ومديرات الإدارات: "الطائف ليست فقط طائف الورد، بل هي طائف النجاحات والمنافسات، فالأرقام التي استعرضت اليوم في متوسط الأداء بالنسبة لأبناء المحافظة في اختبارات PIRIS, و PISA تثلج الصدر؛ حيث إن المتوسط العام أعلى من باقي مناطق المملكة".

ونوهت إلى اهتمام وحرص وزير التعليم والنائب بالاختبارات الدولية، مؤكدةً أنها قد ظهرت فعليًّا على أرض الواقع كنتائج مثمرة في محافظة الطائف، متمنيةً أن تكون الطائف من المحافظات الرائدة التي تتميز بهذا الأداء لتقدم استراتيجيات مُثلى يحتذى بها في الوصول للأهداف المرجوة وتجاوز التحديات.

ورحب مدير عام التعليم طلال اللهيبي، بوكيل الوزارة والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستحقق فوائد عديدة وثمرات كبيرة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، من خلال تعزيز الجوانب الإيجابية، ومعالجة القصور أو الضعف من خلال ما تتم ملاحظته من قبل الفريق.

ثم قدم مدير إدارة الإشراف عرضًا مرئيًّا لمنجزات إدارة التعليم بأرقام وإحصائيات لاستعدادات بداية العام الدراسي، ومشروعات الإدارة.

كما التقت الدكتورة "السليمان" والفريق الوزاري بالمدير العام لتعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحضور مساعديه، وعدد من القيادات التعليمية، في قاعة الاجتماعات بمبنى التعليم بالحلقة، لمتابعة نجاحات فريق العمل التعليمي والتقني منذ بداية العام الدراسي، ومدى التقدّم في المنجزات التربوية.

انطلق بعد ذلك الوفد في جولته التفقدية، ووقفت وكيل الوزارة والفريق على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس الطائف، ومتابعة تعزيز الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية والنماذج التشغيلية في المدارس والتفعيل الأمثل لها.

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