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"الدبوس" و"ابن لبدان" يكتسحان مفاريد الصفر والشعل

حصل كل منهما على مركزين

ظفر الكويتي دبوس مبارك الدبوس، بالمركزين الأول والثاني في فردي مفاريد الصفر، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، فيما حقق حمد بن عوضة المري، المركزين الأول والرابع في فردي مفاريد شعل.

وحقق المركز الثالث في منافسة مفاريد الصفر حمد بن عوضه المري، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعاً، وحصل على المركز الخامس جميل رجاء الجعيد.

وحصل على المركز الثاني في منافسة مفاريد الشعل نواف محمد الشمري، وجاء في المركز الثالث راشد جلمود المري، فيما حصل على المركز الخامس محمد حمود العنزي.

يُذكر أن عدد البكار التي عرضت اليوم الاثنين، أمام لجان التحكيم 29 فردية، منها 4 بكار بنظام الإيجار، المستحدث خلال النسخة الحالية من المهرجان.

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"الدبوس" و"ابن لبدان" يكتسحان مفاريد الصفر والشعل
سبق

ظفر الكويتي دبوس مبارك الدبوس، بالمركزين الأول والثاني في فردي مفاريد الصفر، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، فيما حقق حمد بن عوضة المري، المركزين الأول والرابع في فردي مفاريد شعل.

وحقق المركز الثالث في منافسة مفاريد الصفر حمد بن عوضه المري، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعاً، وحصل على المركز الخامس جميل رجاء الجعيد.

وحصل على المركز الثاني في منافسة مفاريد الشعل نواف محمد الشمري، وجاء في المركز الثالث راشد جلمود المري، فيما حصل على المركز الخامس محمد حمود العنزي.

يُذكر أن عدد البكار التي عرضت اليوم الاثنين، أمام لجان التحكيم 29 فردية، منها 4 بكار بنظام الإيجار، المستحدث خلال النسخة الحالية من المهرجان.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:00 PM

"الدبوس" و"ابن لبدان" يكتسحان مفاريد الصفر والشعل

حصل كل منهما على مركزين

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
3,230

ظفر الكويتي دبوس مبارك الدبوس، بالمركزين الأول والثاني في فردي مفاريد الصفر، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، فيما حقق حمد بن عوضة المري، المركزين الأول والرابع في فردي مفاريد شعل.

وحقق المركز الثالث في منافسة مفاريد الصفر حمد بن عوضه المري، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعاً، وحصل على المركز الخامس جميل رجاء الجعيد.

وحصل على المركز الثاني في منافسة مفاريد الشعل نواف محمد الشمري، وجاء في المركز الثالث راشد جلمود المري، فيما حصل على المركز الخامس محمد حمود العنزي.

يُذكر أن عدد البكار التي عرضت اليوم الاثنين، أمام لجان التحكيم 29 فردية، منها 4 بكار بنظام الإيجار، المستحدث خلال النسخة الحالية من المهرجان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,714
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,880
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38 مليار ..

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