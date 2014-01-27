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الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

مدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي، لسنتين مقبلتين.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بالمدير الفني عبدالوهاب الحربي اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وجاء تمديد العقد لسنتين بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للمنتخب الوطني للتأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023.

وتولى عبدالوهاب الحربي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (PRO)، تدريب المنتخب الوطني تحت 16 عامًا منذ عام 2018، ضمن برنامج للإعداد طويل المدى لبطولة كأس آسيا 2020، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، واللتان ألغيتا من قِبل الاتحادين الدولي والقاري على التوالي في ظل ظروف جائحة "كوفيد-19".

يُذكر أن المدير الفني "للأخضر" عبدالوهاب الحربي حصل على جائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام، نظير عمله المميز مع المنتخب الوطني تحت 16 عامًا خلال تلك الفترة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17
سبق

مدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي، لسنتين مقبلتين.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بالمدير الفني عبدالوهاب الحربي اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وجاء تمديد العقد لسنتين بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للمنتخب الوطني للتأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023.

وتولى عبدالوهاب الحربي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (PRO)، تدريب المنتخب الوطني تحت 16 عامًا منذ عام 2018، ضمن برنامج للإعداد طويل المدى لبطولة كأس آسيا 2020، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، واللتان ألغيتا من قِبل الاتحادين الدولي والقاري على التوالي في ظل ظروف جائحة "كوفيد-19".

يُذكر أن المدير الفني "للأخضر" عبدالوهاب الحربي حصل على جائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام، نظير عمله المميز مع المنتخب الوطني تحت 16 عامًا خلال تلك الفترة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
09:52 PM

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي، لسنتين مقبلتين.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بالمدير الفني عبدالوهاب الحربي اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وجاء تمديد العقد لسنتين بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للمنتخب الوطني للتأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023.

وتولى عبدالوهاب الحربي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (PRO)، تدريب المنتخب الوطني تحت 16 عامًا منذ عام 2018، ضمن برنامج للإعداد طويل المدى لبطولة كأس آسيا 2020، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، واللتان ألغيتا من قِبل الاتحادين الدولي والقاري على التوالي في ظل ظروف جائحة "كوفيد-19".

يُذكر أن المدير الفني "للأخضر" عبدالوهاب الحربي حصل على جائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام، نظير عمله المميز مع المنتخب الوطني تحت 16 عامًا خلال تلك الفترة.

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