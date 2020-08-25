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خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟

"حمدوك" يتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة داعمة للثورة

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟
سبق

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
04:05 PM

خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟

"حمدوك" يتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة داعمة للثورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,425

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.

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