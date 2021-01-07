تمبكتي يشارك في تدريبات الشباب .. والاتفاق يجري مرانه الرئيس قبل المغادرة للرياض

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم مشاركة اللاعب حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه العلاجية وبات جاهزًا لمواجهة الاتفاق مساء يوم غدٍ ضمن الجولة 12 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



فيما واصل اللاعب عبدالله الشامخ تدريباته التأهيلية اللياقية، كما أجرى حارس المرمى أرلا تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.



وكان الفريق أجرى مساء اليوم تدريبه الرئيس استعدادًا لملاقاة الاتفاق، حيث انطلقت التدريبات في ملعب النادي الرديف وسط أجواء ممطرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس هرنانديز، ثم بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين لياقية وتقوية عضلات بقيادة مدرب اللياقة أحمد ترفاس، وخاض الفريق تقسيمة على كامل الملعب لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب للمباراة.



وكان رئيس النادي خالد البلطان قد اجتمع بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري قبل انطلاقة الحصة التدريبية.



في المقابل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.



يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الشباب يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021.



وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين وقائية وتمارين لياقية على عدة محطات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق لـ3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة من شوطين على جزء من الملعب.