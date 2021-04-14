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توزيع 200 وجبة إفطار صائم يوميًّا على المسافرين عبر "وادي الدواسر"

ينفِّذها فريق "مبادر" بجمعية "الشرافاء" الأهلية بالمحافظة خلال رمضان

ينفِّذ فريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالنويعمة، مشروع إفطار المسافرين والعابرين القادمين للمحافظة من الجهة الشرقية أو المغادرين منها، ويتم توزيع أكثر من وجبة 200 يوميًّا.

وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة جمعان آل حسين لـ "سبق" إن تلك المبادرة، التي ينفذها فريق مبادر في شهر رمضان المبارك من كل عام، تأتي انطلاقًا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية، والدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.

وأوضح "آل حسين" أن هذه المبادرة هي امتداد للأعمال الخيرية التطوعية التي تقوم بها اللجنة إدراكًا من اللجنة لأهمية المشاركة في خدمة المجتمع.. متوقعًا أن يصل عدد الوجبات الموزعة خلال هذا الشهر إلى أكثر من 6000 وجبة، ومؤكدًا أن من شأن تلك المبادرة الإسهام في الحد من السرعة والتهور لقائدي المركبات.

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توزيع 200 وجبة إفطار صائم يوميًّا على المسافرين عبر "وادي الدواسر"
سبق

ينفِّذ فريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالنويعمة، مشروع إفطار المسافرين والعابرين القادمين للمحافظة من الجهة الشرقية أو المغادرين منها، ويتم توزيع أكثر من وجبة 200 يوميًّا.

وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة جمعان آل حسين لـ "سبق" إن تلك المبادرة، التي ينفذها فريق مبادر في شهر رمضان المبارك من كل عام، تأتي انطلاقًا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية، والدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.

وأوضح "آل حسين" أن هذه المبادرة هي امتداد للأعمال الخيرية التطوعية التي تقوم بها اللجنة إدراكًا من اللجنة لأهمية المشاركة في خدمة المجتمع.. متوقعًا أن يصل عدد الوجبات الموزعة خلال هذا الشهر إلى أكثر من 6000 وجبة، ومؤكدًا أن من شأن تلك المبادرة الإسهام في الحد من السرعة والتهور لقائدي المركبات.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
11:46 PM

توزيع 200 وجبة إفطار صائم يوميًّا على المسافرين عبر "وادي الدواسر"

ينفِّذها فريق "مبادر" بجمعية "الشرافاء" الأهلية بالمحافظة خلال رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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ينفِّذ فريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالنويعمة، مشروع إفطار المسافرين والعابرين القادمين للمحافظة من الجهة الشرقية أو المغادرين منها، ويتم توزيع أكثر من وجبة 200 يوميًّا.

وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة جمعان آل حسين لـ "سبق" إن تلك المبادرة، التي ينفذها فريق مبادر في شهر رمضان المبارك من كل عام، تأتي انطلاقًا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية، والدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.

وأوضح "آل حسين" أن هذه المبادرة هي امتداد للأعمال الخيرية التطوعية التي تقوم بها اللجنة إدراكًا من اللجنة لأهمية المشاركة في خدمة المجتمع.. متوقعًا أن يصل عدد الوجبات الموزعة خلال هذا الشهر إلى أكثر من 6000 وجبة، ومؤكدًا أن من شأن تلك المبادرة الإسهام في الحد من السرعة والتهور لقائدي المركبات.

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