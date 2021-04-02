أعلنت وزارة التعليم إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.
"التعليم": اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً
أعلنت وزارة التعليم إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.
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"التعليم": اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراًعبدالعزيز الشهري سبق 2021-04-02
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:43 PM
"التعليم": اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً
أعلنت وزارة التعليم إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.
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