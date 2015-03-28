"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 مارس 2021، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة.
"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 مارس 2021، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة.
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 مارس 2021، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة.