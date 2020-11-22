بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

بدأت كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض، اليوم الأحد، فتح باب القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ.
يأتي ذلك في تخصصات: "تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجيات، وتقنية الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم"، وللدبلوم المسائي في تخصص "تقنية الشبكات"، عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".
بدأت كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض، اليوم الأحد، فتح باب القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ.
يأتي ذلك في تخصصات: "تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجيات، وتقنية الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم"، وللدبلوم المسائي في تخصص "تقنية الشبكات"، عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".
بدأت كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض، اليوم الأحد، فتح باب القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ.
يأتي ذلك في تخصصات: "تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجيات، وتقنية الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم"، وللدبلوم المسائي في تخصص "تقنية الشبكات"، عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".