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بهدفي "فييتو " و " كاريلو " .. الهلال يتأهل لربع نهائي كأس الملك

الرائد أكمل المباراة بـ 10 لاعبين

أقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسبه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض .

بتلك النتيجة تأهل الهلال لدور ربع نهائي المسابقة، في انتظار الفائز من لقاء الغد الذي يجمع النصر والاتفاق.

الشوط الأول انتهى هلالياً نتيجة ومستوى، بعد أن مرر قائد الفريق سلمان الفرج كرة ولا أجمل للأرجنتيني "فييتو " عند الدقيقة الخامسة، وترجمها الأخير إلى هدف رائع داخل شباك حارس الضيوف أحمد الرحيلي .

وشهد الشوط الأول إلغاء حكم اللقاء "ساندرو" هدفاً لمدافع الهلال علي البليهي بداعي التسلل عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 أنقذ حارس الهلال عبدالله المعيوف مرمى فريقه من كرة خطرة مرتدة سددها لاعب الرائد "هنريكي" .

في الجانب الآخر أبعد مدافع الرائد عقيل بلغيث فريقه عن هدف آخر للهلال من قدم "فييتو" عند الدقيقة 68 .

وعند الدقيقة 75 أضاف لاعب الهلال البيروفي "كاريلو " الهدف الثاني والاطمئنان لفريقه من تسديدة قوية .

وأكمل الرائد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد سالم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 76 لاعتراضه على قرارات الحكم.

في الدقيقة 80 دفع مدرب الهلال "جارديم " باللاعب الفرنسي "قوميز" .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي "فييتو " و " كاريلو " .. الهلال يتأهل لربع نهائي كأس الملك
سبق

أقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسبه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض .

بتلك النتيجة تأهل الهلال لدور ربع نهائي المسابقة، في انتظار الفائز من لقاء الغد الذي يجمع النصر والاتفاق.

الشوط الأول انتهى هلالياً نتيجة ومستوى، بعد أن مرر قائد الفريق سلمان الفرج كرة ولا أجمل للأرجنتيني "فييتو " عند الدقيقة الخامسة، وترجمها الأخير إلى هدف رائع داخل شباك حارس الضيوف أحمد الرحيلي .

وشهد الشوط الأول إلغاء حكم اللقاء "ساندرو" هدفاً لمدافع الهلال علي البليهي بداعي التسلل عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 أنقذ حارس الهلال عبدالله المعيوف مرمى فريقه من كرة خطرة مرتدة سددها لاعب الرائد "هنريكي" .

في الجانب الآخر أبعد مدافع الرائد عقيل بلغيث فريقه عن هدف آخر للهلال من قدم "فييتو" عند الدقيقة 68 .

وعند الدقيقة 75 أضاف لاعب الهلال البيروفي "كاريلو " الهدف الثاني والاطمئنان لفريقه من تسديدة قوية .

وأكمل الرائد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد سالم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 76 لاعتراضه على قرارات الحكم.

في الدقيقة 80 دفع مدرب الهلال "جارديم " باللاعب الفرنسي "قوميز" .

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:07 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:50 PM

بهدفي "فييتو " و " كاريلو " .. الهلال يتأهل لربع نهائي كأس الملك

الرائد أكمل المباراة بـ 10 لاعبين

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,001

أقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسبه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض .

بتلك النتيجة تأهل الهلال لدور ربع نهائي المسابقة، في انتظار الفائز من لقاء الغد الذي يجمع النصر والاتفاق.

الشوط الأول انتهى هلالياً نتيجة ومستوى، بعد أن مرر قائد الفريق سلمان الفرج كرة ولا أجمل للأرجنتيني "فييتو " عند الدقيقة الخامسة، وترجمها الأخير إلى هدف رائع داخل شباك حارس الضيوف أحمد الرحيلي .

وشهد الشوط الأول إلغاء حكم اللقاء "ساندرو" هدفاً لمدافع الهلال علي البليهي بداعي التسلل عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 أنقذ حارس الهلال عبدالله المعيوف مرمى فريقه من كرة خطرة مرتدة سددها لاعب الرائد "هنريكي" .

في الجانب الآخر أبعد مدافع الرائد عقيل بلغيث فريقه عن هدف آخر للهلال من قدم "فييتو" عند الدقيقة 68 .

وعند الدقيقة 75 أضاف لاعب الهلال البيروفي "كاريلو " الهدف الثاني والاطمئنان لفريقه من تسديدة قوية .

وأكمل الرائد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد سالم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 76 لاعتراضه على قرارات الحكم.

في الدقيقة 80 دفع مدرب الهلال "جارديم " باللاعب الفرنسي "قوميز" .

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